Confirmada a participação dos campeões mundiais de TT Ellis/Clément

Em 2022 e 2023, Todd Ellis/Emmanuelle Clément foram a medida de todas as coisas no Campeonato do Mundo de Sidecar. Em 2024, a dupla enfrenta um novo desafio ao participar no Troféu Turista na Ilha de Man.

Depois de vencer o Campeonato Britânico de Sidecar em 2020, a promoção ao Campeonato do Mundo foi o passo lógico no planeamento da carreira de Todd Ellis. No seu ano de estreia ao mais alto nível das corridas de três rodas, travou um duelo feroz pelo título com Markus Schlosser, em que a decisão só foi tomada a favor do piloto suíço no último fim de semana de corrida.

2022 e 2023 foram dominados pelo britânico e pela sua copiloto francesa Emmanuelle Clément, que é agora também a sua parceira na vida privada. Os resultados da sua parceria de três anos são impressionantes. Celebraram um total de 15 vitórias e 23 subidas ao pódio. O campeonato britânico também foi ganho por Ellis/Clément nestes dois anos.

Tal como a SPPEDWEEK.com anunciou há algumas semanas, Ellis tem estado a brincar com a ideia de participar nas corridas do Troféu Turista na Ilha de Man há já algum tempo. O interesse por este evento único surgiu sobretudo pelo facto de o seu padrasto Gary Bryan competir com sucesso no Troféu Turista há anos e poder contar com inúmeros resultados de topo.

Se a preparação correr de acordo com o planeado, Ellis/Clément irão, de facto, alinhar na linha de partida em Glencrutchery Road no próximo ano e percorrer os 60 quilómetros do Snaefell Mountain Course sob as rodas da sua equipa LCR. Vão encontrar-se com velhos amigos do Campeonato do Mundo, Ben Birchall/Tom Birchall e Tim Reeves/Mark Wilkes.

"Há já algum tempo que andava a pensar em participar no Troféu Turista. Há mais de 20 anos que visito regularmente a Ilha de Man por causa do meu padrasto, e foi por isso que me senti atraído por esta prova. No entanto, primeiro queria ganhar o Campeonato do Mundo", diz o britânico de 29 anos de Lincolnshire, que vê o TT como um projeto a longo prazo.

"Vim à Ilha de Man pela primeira vez no ano passado para apoiar o Gary. Também passei duas semanas a ajudar no Tourist Trophy este ano. Nessa altura, também fizemos algumas voltas com o Dean e o Conrad Harrison. A ideia de participar nesta competição única tornou-se cada vez mais concreta", recorda a francesa.

E continua: "Será certamente um grande desafio. Sou muito amiga da Melanie Farnier. Ela competiu no Troféu Turista de 2015 a 2018 e é a copiloto feminina mais rápida no TT. Há um grupo fantástico de pessoas à nossa volta que, estou convencida, nos vai apoiar muito na nossa fase de aprendizagem."