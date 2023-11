Fallece Sepp Huber, uno de los mejores copilotos

Los copilotos de sidecar tienen un papel que no se debe subestimar cuando se trata de hacer que un triciclo circule por un circuito lo más rápido posible. Una vez que por fin ha encontrado a su pareja perfecta como piloto, no deja piedra sin remover para mantener contenta a esta "perla" y no perderla a manos de un competidor.

Desde el punto de vista germano, ha habido algunas de estas excepciones especiales e intrépidas en el Campeonato del Mundo de Sidecar. Los suizos Marcel Fries, Adolf Hänni y Kurt Waltisperg y los alemanes Fritz Cron, Ralf Engelhardt, Emil Hörner, Andreas Huber y Wolfgang Kalauch son sólo algunos ejemplos.

Josef "Sepp" Huber -no emparentado con Andreas Huber por consanguinidad o afinidad- también formaba parte de esta rara raza de "greasers", como se llamaba a los copilotos, especialmente en los años cincuenta y sesenta.

Emprendió su aventura automovilística junto a su hermano Fred, un año y medio menor que él. El "Huaba Buam" de Obing, en Baviera, dominó rápidamente la escena y fue de éxito en éxito. Dos títulos de campeón en la categoría junior fueron la recompensa para los hermanos, pero tomaron caminos separados.

A partir de entonces, Sepp compitió en el barco de Arsenius Butscher. En 1968, subió al segundo escalón del podio por primera vez en una prueba del campeonato del mundo, en el Gran Premio de Bélgica. Dos años más tarde, subió a lo más alto del podio en el difícil recorrido de montaña y valle de las Ardenas belgas, que exigió todo su coraje.

La segunda victoria en el Campeonato del Mundo tuvo lugar en Salzburgring en 1971, seguida de podios en Alemania, Gran Bretaña y los Países Bajos. El dúo sufrió un grave accidente en el GP de Irlanda, lo que les privó del título mundial al final de la temporada. El tercer puesto no les sirvió de consuelo.

Tras este grave accidente, Butscher/Huber pusieron fin a sus exitosas carreras. Pero mientras que para Butscher fue un adiós definitivo, su copiloto fue persuadido para volver. Rolf Steinhausen había escuchado los consejos de su constructor de motores, Dieter Busch, y se puso en contacto con Huber.

La colaboración entre los dos ambiciosos pilotos de carreras pronto demostró ser una combinación ideal. El segundo puesto en Assen y la victoria en Spa-Francorchamps en 1974 auguraban una buena temporada. Y de hecho, en 1975 y 1976 los campeones del mundo de sidecar fueron Steinhausen/Huber.

Incluso después de retirarse de la competición, la amistad que había surgido entre Steinhausen y Huber continuó. Los excepcionales pilotos nunca perdieron el contacto. Huber gozó de excelente salud hasta el final, por lo que su muerte el 22 de noviembre fue una sorpresa para muchos a pesar de su avanzada edad, 89 años.

A Sepp Huber le sobreviven su esposa Irmi, su hijo Markus y sus hermanos Fred y Sebastian y sus familias. Nuestro más sentido pésame a todos ellos y a sus amigos.