Sepp Huber, l'un des meilleurs copilotes, est décédé

Les copilotes de side-car jouent un rôle non négligeable lorsqu'il s'agit de faire avancer un tricycle le plus rapidement possible autour d'un circuit. Lorsque le pilote a enfin trouvé son parfait complément, il ne néglige rien pour garder cette "perle" heureuse et ne pas la perdre au profit d'un concurrent.

Du point de vue germanophone, le championnat du monde de side-car a compté quelques-uns de ces pilotes exceptionnels et intrépides. Il suffit de citer les Suisses Marcel Fries, Adolf Hänni et Kurt Waltisperg ou les Allemands Fritz Cron, Ralf Engelhardt, Emil Hörner, Andreas Huber et Wolfgang Kalauch.

Josef "Sepp" Huber - qui n'a d'ailleurs aucun lien de parenté avec Andreas Huber - faisait lui aussi partie, à l'époque où il était actif, de cette espèce rare de "barbouilleurs", comme on appelait les copilotes, surtout dans les années 1950 et 1960.

Il s'est lancé dans l'aventure du sport automobile aux côtés de son frère Fred, son cadet d'un an et demi. Rapidement, les "Huaba Buam", originaires d'Obing en Bavière, ont dominé la scène et sont allés de succès en succès. Deux titres de champions dans la catégorie junior ont récompensé les frères, dont les chemins se sont toutefois séparés.

Sepp a désormais évolué dans le bateau d'Arsenius Butscher. En 1968, il monte pour la première fois sur le podium d'une course de championnat du monde en terminant deuxième au Grand Prix de Belgique. Deux ans plus tard, il montait sur la plus haute marche du podium sur le difficile circuit de montagne et de vallée des Ardennes belges, qui exigeait tout son courage.

En 1971, il remporte la deuxième course du championnat du monde sur le Salzburgring et monte également sur le podium en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Lors du GP d'Irlande, le duo a été victime d'un grave accident et le titre de champion du monde leur a échappé à la fin de la saison. La troisième place finale n'était qu'une maigre consolation.

Après ce grave accident, Butscher/Huber ont mis fin à leur brillante carrière. Mais alors que pour Butscher, il s'agissait d'un adieu définitif, son copilote s'est laissé convaincre de faire un come-back. Rolf Steinhausen avait écouté les conseils de son constructeur de moteurs Dieter Busch et avait pris contact avec Huber.

La collaboration entre les deux pilotes de course ambitieux s'est rapidement avérée être une combinaison optimale. La deuxième place à Assen et la victoire à Spa-Francorchamps en 1974 laissaient présager de belles choses pour la saison à venir. Et effectivement, en 1975 et 1976, les champions du monde de side-car s'appelaient Steinhausen/Huber.

Même après avoir quitté la compétition, l'amitié qui s'était développée entre Steinhausen et Huber est restée intacte. Le contact entre les deux champions d'exception ne s'est jamais rompu. Jusqu'à la fin, Huber a joui d'une excellente santé, c'est pourquoi son décès le 22 novembre a été une surprise pour beaucoup, malgré son âge avancé de 89 ans.

Sepp Huber laisse derrière lui son épouse Irmi, son fils Markus et ses frères Fred et Sebastian, ainsi que leurs familles. Nous leur adressons, ainsi qu'à leurs amis, nos sincères condoléances.