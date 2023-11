Sepp Huber, uno dei migliori copiloti, è morto

I copiloti di sidecar hanno un ruolo da non sottovalutare quando si tratta di far girare un triciclo su una pista il più velocemente possibile. Una volta che si è finalmente trovato il proprio partner perfetto come pilota, non si lascia nulla di intentato per mantenere questa "perla" felice e non perderla a favore di un concorrente.

Dal punto di vista della lingua tedesca, nel Campionato del Mondo Sidecar ci sono state alcune di queste eccezioni speciali e impavide. Gli svizzeri Marcel Fries, Adolf Hänni e Kurt Waltisperg e i tedeschi Fritz Cron, Ralf Engelhardt, Emil Hörner, Andreas Huber e Wolfgang Kalauch sono solo alcuni esempi.

Anche Josef "Sepp" Huber - non legato ad Andreas Huber da vincoli di sangue o matrimonio - faceva parte di questa rara razza di "untori", come venivano chiamati i copiloti, soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta.

Ha intrapreso la sua avventura nel motorsport insieme al fratello Fred, di un anno e mezzo più giovane. La "Huaba Buam" di Obing, in Baviera, dominò rapidamente la scena e andò di successo in successo. Due titoli di campionato nella classe juniores furono la ricompensa per i fratelli, ma le loro strade si separarono.

Da quel momento in poi, Sepp gareggiò sulla barca di Arsenius Butscher. Nel 1968, per la prima volta, salì sul secondo gradino del podio in una gara di campionato del mondo al Gran Premio del Belgio. Due anni dopo salì sul gradino più alto del podio sul difficile percorso di montagna e valle delle Ardenne belghe, che richiese tutto il suo coraggio.

La vittoria numero 2 del Campionato del Mondo seguì al Salzburgring nel 1971, seguita da piazzamenti sul podio in Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi. Il duo ebbe un grave incidente al GP d'Irlanda e si vide negare il titolo di campione del mondo alla fine della stagione. Il terzo posto fu una magra consolazione.

Dopo questo grave incidente, Butscher/Huber posero fine alla loro fortunata carriera. Ma mentre per Butscher si trattò di un addio definitivo, il suo copilota si convinse a tornare in pista. Rolf Steinhausen aveva ascoltato il consiglio del suo costruttore di motori Dieter Busch e aveva contattato Huber.

La collaborazione tra i due ambiziosi piloti si rivelò subito una combinazione ideale. Il secondo posto ad Assen e la vittoria a Spa-Francorchamps nel 1974 fecero ben sperare per la stagione successiva. Infatti, nel 1975 e nel 1976 i campioni del mondo sidecar furono Steinhausen/Huber.

Anche dopo il ritiro dalle corse, l'amicizia che si era sviluppata tra Steinhausen e Huber continuò. Questi piloti eccezionali non si sono mai persi di vista. Huber ha goduto di ottima salute fino alla fine, motivo per cui la sua morte, avvenuta il 22 novembre, è stata una sorpresa per molti, nonostante l'età avanzata di 89 anni.

Sepp Huber è sopravvissuto alla moglie Irmi, al figlio Markus, ai fratelli Fred e Sebastian e alle loro famiglie. A loro e ai suoi amici vanno le nostre sincere condoglianze.