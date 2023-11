Sepp Huber, um dos melhores co-pilotos, faleceu

O copiloto de sidecar tem um papel que não deve ser subestimado quando se trata de fazer com que um triciclo dê a volta a uma pista de corrida o mais rapidamente possível. Quando finalmente se encontra o par perfeito como piloto, não se deixa pedra sobre pedra para manter essa "pérola" feliz e não a perder para um concorrente.

De um ponto de vista germanófono, houve algumas destas excepções especiais e destemidas no Campeonato do Mundo de Sidecar. Os suíços Marcel Fries, Adolf Hänni e Kurt Waltisperg e os alemães Fritz Cron, Ralf Engelhardt, Emil Hörner, Andreas Huber e Wolfgang Kalauch são apenas alguns exemplos.

Josef "Sepp" Huber - não relacionado com Andreas Huber pelo sangue ou pelo casamento - também fazia parte desta raça rara de "greasers", como eram chamados os co-pilotos, especialmente nas décadas de 1950 e 1960.

Embarcou na sua aventura nos desportos motorizados ao lado do seu irmão Fred, que era um ano e meio mais novo. O "Huaba Buam" de Obing, na Baviera, rapidamente dominou a cena e foi de sucesso em sucesso. Dois títulos de campeão na classe júnior foram o prémio para os irmãos, mas seguiram caminhos diferentes.

A partir daí, Sepp competiu no barco de Arsenius Butscher. Em 1968, terminou em segundo lugar no pódio pela primeira vez numa corrida do campeonato mundial no Grande Prémio da Bélgica. Dois anos depois, subiu ao pódio no difícil percurso de montanha e vale nas Ardenas belgas, que exigiu toda a sua coragem.

Seguiu-se a segunda vitória no Campeonato do Mundo em Salzburgring, em 1971, seguida de pódios na Alemanha, Grã-Bretanha e Holanda. A dupla teve um grave acidente no GP da Irlanda e, por isso, foi-lhes negado o título de campeões do mundo no final da época. O terceiro lugar foi uma pequena consolação.

Após este grave acidente, Butscher/Huber terminam as suas carreiras de sucesso. Mas se para Butscher foi uma despedida definitiva, o seu copiloto foi persuadido a regressar. Rolf Steinhausen seguiu os conselhos do seu construtor de motores Dieter Busch e contactou Huber.

A colaboração entre os dois ambiciosos pilotos de competição revelou-se rapidamente uma combinação ideal. O segundo lugar em Assen e a vitória em Spa-Francorchamps em 1974 eram um bom presságio para a época seguinte. E, de facto, em 1975 e 1976, os campeões do mundo de sidecar foram Steinhausen/Huber.

Mesmo depois de se retirar das corridas, a amizade que se desenvolveu entre Steinhausen e Huber continuou. Os pilotos excepcionais nunca perderam o contacto. Huber gozou de excelente saúde até ao fim, razão pela qual a sua morte em 22 de novembro foi uma surpresa para muitos, apesar da sua idade avançada de 89 anos.

Sepp Huber deixa a sua mulher Irmi, o seu filho Markus e os seus irmãos Fred e Sebastian e respectivas famílias. As nossas sinceras condolências vão para eles e para os seus amigos.