Motor Press Stuttgart se retire-t-il en tant que promoteur ?

Après que l'ancien pilote de course Roger Body ait annoncé son retrait du rôle de promoteur du championnat du monde de side-car en 2022, il a fallu attendre longtemps avant que la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ne trouve un remplaçant. Motor Presse Stuttgart, qui organise déjà le championnat international allemand (IDM), devrait à l'avenir également s'occuper de l'organisation de la série de tricycles. Jusqu'en 2026, au moins cinq et au maximum dix manifestations de deux courses chacune devraient être organisées chaque année.

D'un point de vue sportif, la première année de cet accord peut tout à fait être considérée comme un succès. Les fans de side-cars ont eu de quoi se réjouir. L'élite mondiale s'est rencontrée au cours de sept week-ends, notamment sur le Sachsenring, le Red Bull Ring et le TT Circuit Assen, des circuits de MotoGP actuels, et a livré des duels roue contre roue passionnants. Six équipes différentes ont pu inscrire leur nom au palmarès et la question de savoir qui portera la couronne du championnat du monde à la fin de la saison n'a trouvé de réponse que lors de la dernière course.

Sur le plan économique, la situation n'était pas aussi rose pour le promoteur. La Motor Presse Stuttgart avait prévu qu'en plus des équipes de l'IDM Seitenwagen, au moins 14 autres équipes s'inscriraient au championnat du monde afin de couvrir quelque peu les dépenses supplémentaires, comme par exemple les coûts du streaming en direct.

La Motor Presse Stuttgart s'est à présent adressée aux équipes avec des nouvelles peu réjouissantes : "En cette fin d'année, nous souhaitons une nouvelle fois remercier officiellement les équipes participantes au championnat du monde FIM de side-cars. La Motor Presse Stuttgart, en tant que nouveau promoteur, et toutes les personnes impliquées dans la série ont mis beaucoup d'engagement personnel et de passion dans l'organisation du championnat du monde FIM de side-cars au cours des dix derniers mois. Outre les succès sportifs, l'organisation des sept courses et le livestream nouvellement mis en place, le championnat s'est développé avec succès. L'attention et la réputation de cette discipline unique se sont sensiblement améliorées".

Et d'ajouter : "Outre les difficultés initiales rencontrées en 2023, les perspectives d'organisation du championnat en 2024 se sont malheureusement fortement assombries. Pour la saison à venir, une tendance claire à la baisse des recettes se dessine déjà, associée à de nombreux risques inconnus et à une augmentation des coûts. L'économie est en crise et les perspectives pour le reste de l'année sont plus que mitigées".

"Un championnat du monde de side-car ne peut plus être organisé dans les circonstances actuelles, caractérisées par une baisse des revenus des sponsors et une augmentation des coûts. Le président de la FIM, Jorge Viegas, a été informé en conséquence que le championnat ne pouvait plus être organisé par Motor Presse Stuttgart dans les conditions de la saison passée. Différents scénarios sont actuellement à l'étude. Une réduction à cinq manifestations et l'arrêt du livestream. Motor Presse Stuttgart étudie également la possibilité de prolonger ou de résilier le contrat avec la FIM. Nous vous informerons séparément d'une décision définitive début janvier".

"À la fin de l'année, il est également temps de dire merci. Merci pour la collaboration partenariale en ces temps difficiles et éprouvants pour nous tous. Malheureusement, nos perspectives pour l'année à venir sont un peu sombres, mais nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille et à vos collaborateurs, de joyeuses fêtes de fin d'année et un bon départ dans la nouvelle année !", a conclu son message Bert Brandenburg, membre de la direction et directeur des événements et des informations spécialisées de Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG.

Classement final du championnat du monde après 14 courses

1. Ellis/Clément (GB/F), 270 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23. Vinet/Pirat (F), 11. 24. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25. Le Bail/Leveau (F), 9. 26. Williams/Pitt (GB), 7. 27. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25. Weekers/Moes (NL), 3.