Motor Press Stuttgart si ritira come promotore?

Brutte notizie per tutti i team del Campionato del Mondo Sidecar. Dopo un solo anno, Motor Presse Stuttgart, il promotore della serie, potrebbe ritirarsi di nuovo. La decisione è attesa per gennaio.

Dopo che l'ex pilota Roger Body ha annunciato la sua partenza come promotore del Campionato del Mondo Sidecar nel 2022, la FIM ha impiegato molto tempo per trovare un sostituto. Motor Presse Stuttgart, che già organizza il Campionato Internazionale Tedesco (IDM), doveva essere responsabile anche dell'organizzazione della serie a tre ruote in futuro. Ogni anno, fino al 2026, saranno organizzati da un minimo di cinque a un massimo di dieci eventi, ciascuno composto da due gare.

Il primo anno di questo accordo può essere considerato un successo dal punto di vista sportivo. Agli appassionati di corse di sidecar è stato offerto molto. In sette fine settimana - tra cui il Sachsenring, il Red Bull Ring e il TT Circuit Assen sugli attuali circuiti della MotoGP - l'élite mondiale si è incontrata e ha dato vita a emozionanti battaglie ruota a ruota. Sei diverse squadre sono riuscite ad aggiungere il proprio nome alla lista dei vincitori e la domanda su chi avrebbe conquistato la corona del campionato mondiale alla fine della stagione ha trovato risposta solo nell'ultima gara.

Dal punto di vista economico, le cose non sembravano così rosee per il promotore. La pianificazione di Motor Presse Stuttgart si basava sul presupposto che, oltre ai team IDM Sidecar, almeno altri 14 team si sarebbero iscritti al Campionato del Mondo per coprire le spese aggiuntive, come quelle per la diretta streaming.

Motor Presse Stuttgart ha contattato i team con una spiacevole notizia: "Alla fine dell'anno, vorremmo ringraziare ufficialmente i team partecipanti al Campionato del Mondo FIM Sidecar ancora una volta. Motor Presse Stuttgart, in qualità di nuovo promotore, e tutte le persone coinvolte nella serie hanno messo molto impegno personale e passione nell'organizzazione del FIM Sidecar World Championship negli ultimi dieci mesi. Oltre ai successi sportivi, all'organizzazione delle sette gare e al nuovo livestream, il campionato ha continuato a svilupparsi con successo. L'attenzione e la reputazione di questa disciplina unica sono migliorate notevolmente".

E continua: "Oltre alle difficoltà iniziali del 2023, le prospettive per l'organizzazione del campionato nel 2024 si sono purtroppo notevolmente offuscate. Per la prossima stagione, c'è già una chiara tendenza alla diminuzione delle entrate, unita a molti rischi sconosciuti e all'aumento dei costi. L'economia è in crisi e le prospettive per il resto dell'anno sono più che modeste".

"Un campionato mondiale di sidecar non può più essere organizzato nelle circostanze attuali, caratterizzate da un calo delle entrate da sponsorizzazioni e da un aumento dei costi". Il presidente della FIM Jorge Viegas è stato informato di conseguenza che il campionato non può più essere organizzato da Motor Presse Stuttgart alle stesse condizioni della scorsa stagione. Attualmente si stanno discutendo vari scenari. Una riduzione a cinque eventi e la cancellazione della diretta streaming. Motor Presse Stuttgart sta anche valutando se il contratto con la FIM debba essere prolungato o annullato. Vi informeremo separatamente sulla decisione finale all'inizio di gennaio".

"Alla fine dell'anno, è anche il momento di dire grazie. Grazie per la vostra partnership e collaborazione in questi tempi difficili e stressanti per tutti noi. Purtroppo le nostre prospettive per l'anno prossimo sono un po' cupe, ma auguriamo a voi, alla vostra famiglia e ai vostri dipendenti un felice periodo di festa e un sano inizio del nuovo anno!" ha concluso Bert Brandenburg, Membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Eventi e Informazioni Specialistiche di Motor Presse Stuttgart GmbH & Co.

Classifica finale dopo 14 gare

1. Ellis/Clément (GB/F), 270 punti. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL), 104. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (A/CZ), 42. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23. Vinet/Pirat (F), 11. 24. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25. Le Bail/Leveau (F), 9. 26. Williams/Pitt (GB), 7. 27. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25. Weekers/Moes (NL), 3.