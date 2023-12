A Motor Press Stuttgart está a retirar-se como promotora?

Más notícias para todas as equipas do Campeonato do Mundo de Sidecar. Ao fim de apenas um ano, a Motor Presse Stuttgart, promotora da série, poderá retirar-se novamente. Espera-se uma decisão em janeiro.

Depois de o antigo piloto Roger Body ter anunciado a sua saída como promotor do Campeonato do Mundo de Sidecar em 2022, a FIM demorou muito tempo a encontrar um substituto. A Motor Presse Stuttgart, que já organiza o Campeonato Internacional Alemão (IDM), deveria também ser responsável pela organização da série de três rodas no futuro. Todos os anos, até 2026, serão organizados um mínimo de cinco e um máximo de dez eventos, cada um com duas corridas.

O primeiro ano deste acordo pode certamente ser considerado um sucesso do ponto de vista desportivo. Os adeptos das corridas de Sidecar tiveram muitas ofertas. Em sete fins-de-semana - incluindo o Sachsenring, o Red Bull Ring e o Circuito TT de Assen, nos actuais circuitos de MotoGP - a elite mundial encontrou-se e travou emocionantes batalhas roda-a-roda. Seis equipas diferentes puderam acrescentar os seus nomes à lista de vencedores e a questão de quem levaria a coroa do campeonato do mundo no final da época só foi respondida na última corrida.

Do ponto de vista económico, as coisas não foram tão favoráveis para o promotor. O planeamento da Motor Presse Stuttgart baseou-se no pressuposto de que, para além das equipas IDM Sidecar, pelo menos 14 outras equipas se inscreveriam no Campeonato do Mundo, de modo a cobrir as despesas adicionais, tais como os custos da transmissão em direto.

A Motor Presse Stuttgart contactou agora as equipas com notícias desagradáveis: "No final do ano, gostaríamos de agradecer oficialmente às equipas participantes no Campeonato do Mundo FIM Sidecar mais uma vez. A Motor Presse Stuttgart, na qualidade de novo promotor, e todas as pessoas envolvidas na série dedicaram muito empenho pessoal e paixão à organização do Campeonato do Mundo de Sidecar da FIM nos últimos dez meses. Para além dos sucessos desportivos, da organização das sete corridas e da recém-criada transmissão em direto, o campeonato continuou a desenvolver-se com sucesso. A atenção e a reputação desta disciplina única melhoraram visivelmente".

E prossegue: "Para além das dificuldades iniciais em 2023, as perspectivas de organização do campeonato em 2024 foram, infelizmente, bastante ensombradas. Para a próxima época, existe já uma tendência clara para a diminuição das receitas, combinada com muitos riscos desconhecidos e aumentos de custos. A economia está em crise e as perspectivas para o resto do ano são mais do que moderadas".

"Um campeonato do mundo de sidecar não pode continuar a ser organizado nas actuais circunstâncias, que se caracterizam pela queda das receitas de patrocínio e pelo aumento dos custos. O Presidente da FIM, Jorge Viegas, foi informado de que o campeonato já não pode ser organizado pela Motor Presse Stuttgart nas mesmas condições da época passada. Estão atualmente a ser discutidos vários cenários. Uma redução para cinco eventos e o cancelamento da transmissão em direto. A Motor Presse Stuttgart está também a analisar se o contrato com a FIM deve ser prolongado ou cancelado. Iremos informar-vos separadamente sobre a decisão final no início de janeiro".

"No final do ano, é também altura de dizer obrigado. Obrigado pela vossa parceria e cooperação nestes tempos difíceis e stressantes para todos nós. Infelizmente, as nossas perspectivas para o próximo ano são um pouco sombrias, mas desejamos-lhe a si, à sua família e aos seus empregados uma época festiva feliz e um início de ano saudável!", concluiu Bert Brandenburg, membro do Conselho de Administração e Diretor de Eventos e Informação Especializada da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co.

Classificação final após 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 270 pontos. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22ª Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23ª Vinet/Pirat (F), 11. 24ª Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25ª Le Bail/Leveau (F), 9. 26ª Williams/Pitt (GB), 7. 27ª Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25ª Weekers/Moes (NL), 3.