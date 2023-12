Tom Birchall (36) dimite con efecto inmediato

A la tierna edad de 17 años, Tom Birchall comenzó su carrera en el automovilismo en 2003. Junto a su hermano Ben, casi diez años mayor, el joven demostró rápidamente que era el complemento perfecto para las ambiciones de su hermano de conquistar el mundo del sidecar. Dos años más tarde, los británicos del condado de Nottinghamshire fueron derrotados por muy poco en el campeonato nacional.

Birchall/Birchall pronto se situaron también entre los líderes absolutos del campeonato del mundo. En 2008, la pareja de hermanos consiguió su primera victoria en una carrera del campeonato del mundo en el Automotodrom Grobnik y en 2009, 2017 y 2018, la pareja de hermanos sumó entonces el mayor número de puntos en su cuenta y se coronaron campeones del mundo de sidecar.

Establecieron nuevos estándares en las carreras del Tourist Trophy. Subieron a lo más alto del podio un total de 14 veces. En el proceso, llevaron el récord de vuelta en el recorrido de montaña de Snaefell, de más de 60 kilómetros, a regiones que hasta hace poco se consideraban imposibles. Con su tiempo de 18:45,850 minutos, fueron el primer equipo de sidecar de este año en lograr una vuelta con una media de más de 120 millas por hora.

Este año, Birchall/Birchall tuvieron un comienzo de temporada perfecto. Terminaron cuatro de las seis primeras carreras en primer lugar y dos veces acabaron segundos. A principios de agosto, se produjo un accidente en la segunda carrera en el Red Bull Ring, en el que Tom Birchall sufrió una lesión en el hombro y estuvo fuera de combate durante semanas. Sólo pudo volver a subirse al sidecar en el Trofeo Sidecar de Oschersleben.

Hasta la última carrera de la temporada en Estoril (Portugal), Birchall/Birchall aún tenían esperanzas legítimas de ganar su cuarto título. Sin embargo, dos segundos puestos no fueron suficientes para impedir que la pareja franco-británica formada por Todd Ellis/Emmanuelle Clément defendiera con éxito su título.

Tom Birchall ha sorprendido ahora a la comunidad automovilística anunciando que, tras 40 victorias en el Campeonato del Mundo, una victoria en la Copa del Mundo FIM F2, tres títulos mundiales y 14 victorias en el Tourist Trophy, lo que le convierte con diferencia en el copiloto más laureado de la historia de esta legendaria prueba en la Isla de Man, cuelga el casco con efecto inmediato.

"La decisión no ha sido nada fácil para mí, pero ya han pasado 20 años desde que me subí por primera vez a una moto con Ben, y diez años desde que conseguimos nuestra primera victoria en el TT. Era algo con lo que soñábamos de niños cuando íbamos a verlo en las vacaciones familiares. Después de haber logrado todo lo que nos propusimos, parece que es el momento adecuado para retirarnos", explicó el padre de dos hijos pocos días antes de cumplir 37 años.

"Este año hemos superado la barrera de las 120 millas en el Tourist Trophy. Para mí, el TT es el punto culminante de la temporada. Aunque sólo son quince días al año, hay que trabajar duro todo el año y hacer muchos sacrificios para llegar a un nivel que nos permita seguir empujando. Ahora es el momento de romper este ciclo y abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas".

"Llevamos tanto tiempo corriendo juntos que lo das todo por hecho. Sólo ahora que Tom ha decidido retirarse me doy cuenta de la increíble carrera que hemos tenido. Me sentiré completamente diferente sin él y me llevará algún tiempo acostumbrarme a un nuevo copiloto", dice Ben Birchall sobre la continuación de su carrera.

"Ha sido un viaje increíble correr con Tom por todo el mundo y haber impulsado el desarrollo técnico de los sidecares con él. Nada de esto habría sido posible sin él. Hemos hecho historia. El hecho de haber podido hacerlo con mi hermano lo hace aún más especial. Sigo plenamente comprometido con las carreras. Es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo".