Tom Birchall (36) démissionne avec effet immédiat

En 2003, Tom Birchall a commencé sa carrière dans le sport automobile à l'âge de 17 ans. Aux côtés de son frère Ben, de presque dix ans son aîné, le jeune homme a rapidement montré qu'il était un parfait complément aux ambitions de ce dernier de conquérir le monde du side-car. Deux ans plus tard, les Britanniques du comté de Nottinghamshire se sont inclinés de justesse dans leur championnat national.

Dans le championnat du monde également, Birchall/Birchall ont rapidement fait partie de l'élite mondiale absolue. En 2008, les deux frères ont remporté leur première victoire dans une course de championnat du monde sur l'Automotodrom Grobnik, puis en 2009, 2017 et 2018, ils ont marqué le plus de points et ont été couronnés champions du monde de side-car.

Lors des courses du Tourist Trophy, ils ont posé de nouveaux jalons. Au total, ils sont montés 14 fois sur la plus haute marche du podium. Ils ont battu le record du tour sur le Snaefell Mountain Course, long de plus de 60 kilomètres, à des niveaux considérés comme impossibles jusqu'à récemment. Avec un temps de 18:45,850 minutes, ils sont devenus cette année la première équipe de side-cars à réaliser un tour à une moyenne de plus de 120 miles par heure.

Cette année, Birchall/Birchall ont réussi un début de saison parfait. Sur les six premières courses, ils ont terminé quatre fois en première position et deux fois en deuxième position. Début août, lors de la deuxième course sur le Red Bull Ring, un accident a entraîné une blessure à l'épaule pour Tom Birchall, qui a dû s'absenter pendant plusieurs semaines. Ce n'est que lors du Sidecar Trophy à Oschersleben qu'il a pu reprendre sa place dans le side-car.

Jusqu'à la toute dernière course de la saison à Estoril (Portugal), Birchall/Birchall pouvaient encore légitimement espérer remporter leur quatrième titre. Deux deuxièmes places n'ont toutefois pas suffi à empêcher le couple franco-britannique Todd Ellis/Emmanuelle Clément de défendre son titre avec succès.

Aujourd'hui, Tom Birchall a surpris la communauté du sport automobile en annonçant qu'il raccrochait son casque avec effet immédiat, après avoir remporté 40 courses du championnat du monde, une victoire au classement général de la Coupe du monde FIM F2, trois titres de champion du monde et 14 victoires lors des courses du Tourist Trophy - ce qui fait de lui, et de loin, le copilote le plus titré de l'histoire de cette manifestation légendaire sur l'île de Man.

"Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais cela fait maintenant 20 ans que je suis monté pour la première fois sur une moto avec Ben, et cela fait dix ans que nous avons remporté notre première victoire au TT. C'est ce dont nous rêvions lorsque nous étions enfants et que nous venions regarder pendant les vacances en famille. Après avoir réalisé tout ce que nous voulions, le moment de prendre notre retraite nous semble bien choisi", a déclaré ce père de deux enfants à quelques jours de son 37e anniversaire.

"Cette année, nous avons franchi la barre des 120 miles lors du Tourist Trophy. Le TT est pour moi le point culminant de la saison. Même si ce n'est qu'une quinzaine de jours par an, il faut travailler dur toute l'année et faire de nombreux sacrifices pour arriver à un niveau qui nous permette de pousser toujours plus loin. Maintenant, il est temps de briser ce cycle et d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie".

"Nous courons ensemble depuis si longtemps que tout semble aller de soi. Ce n'est que maintenant que Tom a décidé de prendre sa retraite que je vois l'incroyable carrière que nous avons derrière nous. Sans lui, la sensation sera totalement différente et il me faudra un certain temps pour m'habituer à un nouveau copilote", laisse entendre Ben Birchall, qui compte bien poursuivre sa carrière.

"Ce fut un voyage incroyable de courir avec Tom dans le monde entier et d'avoir contribué avec lui au développement technique des side-cars. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Nous avons écrit l'histoire. Le fait que j'y sois parvenu avec mon frère rend les choses encore plus spéciales. Je me sens toujours totalement engagé dans le sport automobile. C'est le début d'un nouveau chapitre passionnant".