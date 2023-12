Tom Birchall (36) si dimette con effetto immediato

Alla tenera età di 17 anni, Tom Birchall ha iniziato la sua carriera nel motorsport nel 2003. Insieme al fratello Ben, di quasi dieci anni più grande, il giovane dimostrò subito di essere il complemento perfetto per le ambizioni del fratello di conquistare il mondo dei sidecar. Due anni dopo, i britannici della contea di Nottinghamshire furono battuti solo per poco nel campionato nazionale.

Ben presto Birchall/Birchall furono anche tra i leader assoluti del campionato mondiale. Nel 2008, la coppia di fratelli ha ottenuto la prima vittoria in una gara del campionato mondiale all'Automotodrom Grobnik e nel 2009, 2017 e 2018, la coppia di fratelli ha ottenuto il maggior numero di punti nel proprio conto ed è stata incoronata campione del mondo sidecar.

Hanno stabilito nuovi standard nelle gare del Tourist Trophy. Sono saliti sul gradino più alto del podio per un totale di 14 volte. Nel frattempo, hanno spinto il record sul giro dello Snaefell Mountain Course, lungo oltre 60 chilometri, a livelli considerati impossibili fino a poco tempo fa. Con il loro tempo di 18:45.850 minuti, sono stati il primo team di sidecar di quest'anno a realizzare un giro con una media di oltre 120 miglia all'ora.

Quest'anno, Birchall/Birchall hanno iniziato la stagione in modo perfetto. Hanno concluso quattro delle prime sei gare al primo posto e due volte al secondo. All'inizio di agosto, nella seconda gara al Red Bull Ring, Tom Birchall ha subito un incidente che lo ha messo fuori gioco per settimane. Riuscì a riprendere il suo posto nel sidecar solo al Sidecar Trophy di Oschersleben.

Fino all'ultima gara della stagione a Estoril (Portogallo), Birchall/Birchall nutrivano ancora legittime speranze di vincere il loro quarto titolo. Tuttavia, due secondi posti non sono stati sufficienti per impedire alla coppia britannico-francese Todd Ellis/Emmanuelle Clément di difendere con successo il loro titolo.

Tom Birchall ha ora sorpreso la comunità del motorsport annunciando che, dopo 40 vittorie nel Campionato del Mondo, una vittoria assoluta nella FIM F2 World Cup, tre titoli di Campione del Mondo e 14 vittorie nelle gare del Tourist Trophy - che lo rendono di gran lunga il copilota di maggior successo nella storia di questo leggendario evento sull'Isola di Man - appende il casco al chiodo con effetto immediato.

"La decisione non è stata affatto facile per me, ma sono passati 20 anni da quando sono salito per la prima volta su una moto con Ben, e dieci anni da quando abbiamo conquistato la nostra prima vittoria al TT. Era qualcosa che sognavamo da bambini, quando venivamo a vederlo durante le vacanze con la famiglia. Avendo raggiunto tutti i nostri obiettivi, ci sembra il momento giusto per ritirarci", ha spiegato il padre di due figli a pochi giorni dal suo 37° compleanno.

"Quest'anno abbiamo superato la barriera delle 120 miglia al Tourist Trophy. Il TT è il momento più importante della stagione per me. Anche se si tratta solo di quindici giorni all'anno, bisogna lavorare duramente tutto l'anno e fare molti sacrifici per arrivare a un livello che ci permetta di continuare a spingere. Ora è arrivato il momento di rompere questo ciclo e aprire un nuovo capitolo della nostra vita".

"Abbiamo corso insieme per così tanto tempo che si dà tutto per scontato. Solo ora che Tom ha deciso di ritirarsi mi rendo conto dell'incredibile carriera che abbiamo avuto. Senza di lui sarà tutto diverso e mi ci vorrà un po' di tempo per abituarmi a un nuovo copilota", dice Ben Birchall a proposito del proseguimento della sua carriera.

"È stato un viaggio incredibile correre con Tom in tutto il mondo e aver spinto con lui lo sviluppo tecnico dei sidecar. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di lui. Abbiamo fatto la storia. Il fatto di poterlo fare con mio fratello lo rende ancora più speciale. Mi sento ancora pienamente impegnato nelle corse. È l'inizio di un nuovo ed emozionante capitolo".