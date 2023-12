Tom Birchall (36) demite-se com efeitos imediatos

Tom Birchall ganhou três títulos de campeão do mundo com o seu irmão Ben. Com 14 vitórias no Tourist Trophy, é o copiloto de sidecar mais bem sucedido de todos os tempos. Agora, surpreendentemente, anunciou a sua reforma.

Com a tenra idade de 17 anos, Tom Birchall iniciou a sua carreira nos desportos motorizados em 2003. Ao lado do seu irmão Ben, quase dez anos mais velho, o jovem rapidamente mostrou que era o complemento perfeito para as ambições do seu irmão de conquistar o mundo dos sidecar. Dois anos mais tarde, os britânicos do condado de Nottinghamshire foram derrotados por pouco no campeonato nacional.

Em breve, Birchall/Birchall também se encontrava entre os líderes mundiais absolutos no campeonato do mundo. Em 2008, o par de irmãos obteve a sua primeira vitória numa corrida do campeonato mundial no Automotodrom Grobnik e, em 2009, 2017 e 2018, o par de irmãos obteve o maior número de pontos na sua conta e foi coroado campeão mundial de sidecar.

Estabeleceram novos padrões nas corridas do Troféu Turista. Subiram ao degrau mais alto do pódio num total de 14 vezes. No processo, empurraram o recorde de voltas no percurso de montanha de Snaefell, com mais de 60 quilómetros de comprimento, para regiões que eram consideradas impossíveis até há pouco tempo. Com o tempo de 18:45.850 minutos, foram a primeira equipa de sidecar deste ano a conseguir uma volta com uma média de mais de 120 milhas por hora.

Este ano, a Birchall/Birchall teve um início de época perfeito. Terminaram quatro das primeiras seis corridas em primeiro lugar e duas vezes em segundo. No início de agosto, houve um acidente na segunda corrida no Red Bull Ring, em que Tom Birchall sofreu uma lesão no ombro e ficou fora de ação durante semanas. Só conseguiu voltar a ocupar o seu lugar no sidecar no Sidecar Trophy em Oschersleben.

Até à última corrida da época no Estoril (Portugal), a Birchall/Birchall ainda tinha esperanças legítimas de conquistar o seu quarto título. No entanto, dois segundos lugares acabaram por não ser suficientes para impedir a dupla britânico-francesa Todd Ellis/Emmanuelle Clément de defender com sucesso o seu título.

Tom Birchall surpreendeu agora a comunidade automobilística ao anunciar que, depois de 40 vitórias no Campeonato do Mundo, uma vitória na Taça do Mundo de F2 FIM, três títulos do Campeonato do Mundo e 14 vitórias nas corridas do Troféu Turista - o que faz dele, de longe, o copiloto mais bem sucedido na história deste evento lendário na Ilha de Man - vai pendurar o capacete com efeito imediato.

"A decisão não foi fácil para mim, mas já passaram 20 anos desde a primeira vez que me sentei numa mota com o Ben e dez anos desde que conquistámos a nossa primeira vitória no TT. Era algo com que sonhávamos quando éramos miúdos e que íamos ver nas férias em família. Depois de termos alcançado tudo o que nos propusemos fazer, parece ser a altura certa para nos reformarmos," explicou o pai de dois filhos apenas alguns dias antes do seu 37º aniversário.

"Este ano, quebrámos a barreira das 120 milhas no Troféu Turista. O TT é o ponto alto da época para mim. Apesar de ser apenas uma quinzena por ano, temos de trabalhar arduamente durante todo o ano e fazer muitos sacrifícios para chegarmos a um nível que nos permita continuar a fazer progressos. Agora é altura de quebrar este ciclo e abrir um novo capítulo nas nossas vidas."

"Estamos a correr juntos há tanto tempo que tomamos tudo como garantido. Só agora que o Tom decidiu abandonar é que me apercebo da incrível carreira que tivemos. Sem ele, a sensação será completamente diferente e levarei algum tempo a habituar-me a um novo copiloto", diz Ben Birchall sobre a continuação da sua carreira.

"Tem sido uma viagem incrível correr com o Tom em todo o mundo e ter impulsionado o desenvolvimento técnico dos sidecars com ele. Nada disto teria sido possível sem ele. Fizemos história. O facto de ter podido fazer isto com o meu irmão torna-o ainda mais especial. Continuo a sentir-me totalmente empenhado nas corridas. É o início de um novo e excitante capítulo."