Respire de alívio: o Campeonato do Mundo de Sidecar vai mesmo realizar-se

A possível retirada da Motor Presse Stuttgart como promotora do Campeonato do Mundo de Sidecar causou incerteza no início da semana. Agora, a FIM deu o sinal verde.

No início da semana, a incerteza espalhou-se entre as equipas de sidecar depois de a Motor Presse Stuttgart, o promotor do Campeonato do Mundo, ter anunciado que a continuação nas condições da época anterior não podia ser garantida nas actuais condições económicas.

Vários cenários estão atualmente a ser discutidos por todos os responsáveis. Está a ser discutida uma redução para cinco eventos e o cancelamento da transmissão em direto, bem como uma retirada antecipada como promotor. A decisão final deverá ser tomada na Motor Presse Stuttgart, no início do ano.

Ainda antes do Natal, a Federação Mundial de Motociclismo da FIM entrou em contacto: "Alguns de vós ficaram surpreendidos e preocupados quando receberam um e-mail da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. esta segunda-feira, anunciando a sua retirada como organizador do Campeonato do Mundo de Sidecar da FIM".

"Estamos em diálogo com o nosso promotor e estamos à procura de uma solução. Note-se que estamos a trabalhar para garantir um Campeonato do Mundo em 2024! Este campeonato será organizado com ou sem o apoio da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. pelo que haverá definitivamente um campeonato do mundo de sidecar em 2024!"

"Esperamos informá-lo sobre o calendário e as condições em que o Campeonato do Mundo se realizará em meados de janeiro. Obrigado pela vossa paciência e votos de felicidades", assegura o Diretor Desportivo do CCR, Paul Duparc, da FIM (Federação Internacional de Motociclismo).