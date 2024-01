Tard, mais quand même : les dates du championnat du monde de side-car

Les équipes du championnat du monde de side-car ont l'habitude, à leur grand dam, d'attendre longtemps la publication des dates. Après que Motor Presse Stuttgart ne soit plus en mesure d'organiser la série de tricycles après seulement un an pour des raisons financières, la Fédération internationale de motocyclisme a pris le relais en tant que promoteur.

La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) vient de publier un premier calendrier provisoire des courses, en précisant qu'il y a encore des discussions en cours avec Motor Presse Stuttgart concernant une éventuelle collaboration pour trois événements.

Les dates des courses au Mans dans le cadre du championnat du monde d'endurance, du Sidecar Festival à la Motorsport Arena Oschersleben et d'Estoril peuvent être considérées comme fixes. En ce qui concerne les courses dans le cadre de l'IDM au Sachsenring, à Most et à Assen, la FIM attend encore la confirmation de Motor Presse Stuttgart.

Le règlement sportif et technique du championnat du monde de side-car sera bientôt finalisé et publié.

Calendrier provisoire

18.04. - 20.04. Le Mans (France) - confirmé

04.05. - 05.05. Sachenring (Allemagne)

22.06. - 23.06. Most (République tchèque)

10.08. - 11.08. Assen (Pays-Bas)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Allemagne) - confirmé

08.11. - 10.11. Estoril (Portugal) - confirmé