In ritardo, ma sempre: le date del Campionato del Mondo Sidecar

Dopo il ritiro di Motor Presse Stuttgart come promotore del Campionato del Mondo Sidecar, la serie sarà nuovamente organizzata dalla FIM, l'organo di governo mondiale delle corse in moto. Ecco un primo calendario provvisorio degli eventi.

Purtroppo, i team del Campionato del Mondo Sidecar sono abituati a dover attendere a lungo per la pubblicazione delle date. Dopo che Motor Presse Stuttgart non è stata più in grado di organizzare la serie a tre ruote dopo un solo anno per motivi finanziari, la Federazione Motociclistica Mondiale è intervenuta come promotore.

La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) ha ora pubblicato un primo calendario provvisorio delle gare, sottolineando che sono ancora in corso discussioni con Motor Presse Stuttgart per una possibile cooperazione su tre eventi.

Le date delle gare di Le Mans nell'ambito del Campionato del Mondo Endurance, del Festival del Sidecar nella Motorsport Arena di Oschersleben e di Estoril sono da considerarsi fissate. Per quanto riguarda le gare IDM al Sachsenring, a Most e ad Assen, la FIM è ancora in attesa di conferma da parte di Motor Presse Stuttgart.

I regolamenti sportivi e tecnici del Campionato del Mondo Sidecar saranno finalizzati e pubblicati a breve.

Calendario provvisorio degli eventi

18.04. - 20.04. Le Mans (Francia) - confermato

04.05. - 05.05. Sachenring (Germania)

22.06. - 23.06. Most (Repubblica Ceca)

10.08. - 11.08. Assen (Paesi Bassi)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Germania) - confermato

08.11. - 10.11. Estoril (Portogallo) - confermato