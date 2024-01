Atrasado, mas ainda assim: as datas do Campeonato do Mundo de Sidecar

Após a retirada da Motor Presse Stuttgart como promotora do Campeonato do Mundo de Sidecar, a série será novamente organizada pela FIM, o organismo que rege as corridas de motos a nível mundial. Aqui está um primeiro calendário provisório de eventos.

Infelizmente, as equipas do Campeonato do Mundo de Sidecar estão habituadas a esperar muito tempo pela publicação das datas. Depois de a Motor Presse Stuttgart ter deixado de poder organizar a série de três rodas ao fim de apenas um ano, por razões financeiras, a Federação Mundial de Motociclismo interveio como promotora.

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) publicou agora um primeiro calendário provisório de corridas, salientando que estão ainda em curso discussões com a Motor Presse Stuttgart sobre uma possível cooperação em três eventos.

As datas das corridas em Le Mans no âmbito do Campeonato do Mundo de Endurance, do Sidecar Festival na Motorsport Arena Oschersleben e do Estoril podem ser consideradas fixas. No que respeita às corridas IDM em Sachsenring, Most e Assen, a FIM aguarda ainda a confirmação da Motor Presse Stuttgart.

Os regulamentos desportivos e técnicos do Campeonato do Mundo de Sidecar serão finalizados e publicados em breve.

Calendário provisório de eventos

18.04. - 20.04. Le Mans (França) - confirmado

04.05. - 05.05. Sachenring (Alemanha)

22.06. - 23.06. Most (República Checa)

10.08. - 11.08. Assen (Países Baixos)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Alemanha) - confirmado

08.11. - 10.11. Estoril (Portugal) - confirmado