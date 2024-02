La FIM et Motor Presse Stuttgart poursuivent leur collaboration

Il y a quelques jours seulement, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a publié un premier calendrier provisoire pour le championnat du monde de side-car. Trois des manifestations ont été désignées comme déjà fixes. Pour les week-ends restants, des négociations étaient en cours avec Motor Presse Stuttgart, qui avait repris l'organisation de la série l'année dernière.

Motor Presse Stuttgart a maintenant fait l'annonce suivante au public : "Après une première saison commune réussie du Championnat du monde FIM de side-cars, Motor Presse Stuttgart et la FIM poursuivent leur partenariat pour 2024. L'intégration du Championnat du monde FIM de side-cars dans le calendrier de l'IDM, ainsi que le service de streaming en direct et la promotion de la série, ont permis à vingt-huit équipes de prendre le départ en 2023, ce qui s'est avéré être un véritable succès".

"Le calendrier 2024 prévoit six courses dans cinq pays. La course d'ouverture au Mans sera organisée par la FIM, les cinq autres par Motor Presse Stuttgart. Les courses du Sachsenring, de Most et d'Assen seront intégrées aux manifestations de l'IDM, tandis que l'avant-dernière aura lieu dans le cadre du Sidecar Festival d'Oschersleben. La finale du championnat du monde FIM de side-cars 2024 se déroulera à Estoril, au Portugal".

Il y a également une lueur d'espoir pour le championnat allemand de side-cars. "Le classement IDM est maintenu pour les jeunes pilotes et les équipes qui sont encore au début de leur carrière. Six équipes sont nécessaires pour organiser une compétition IDM side-car séparée. Dans ce cas, il y aurait également une chance d'organiser une manche supplémentaire de l'IDM des motos de course, sur le circuit naturel, le Schleizer Dreieck".

Calendrier provisoire du championnat du monde

18.04. - 20.04. Le Mans (France)

04.05. - 05.05. Sachsenring (Allemagne)

22.06. - 23.06. Most (République tchèque)

16.08. - 18.08. Assen (Pays-Bas)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Allemagne)

08.11. - 10.11. Estoril (Portugal)

Calendrier provisoire IDM-Sidecar

04.05. - 05.05. Sachsenring (Allemagne)

22.06. - 23.06. Most (République tchèque)

26.07. - 28.07. Schleiz (Allemagne)

16.08. - 18.08. Assen (Pays-Bas)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Allemagne)