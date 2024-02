FIM e Motor Presse Stuttgart continuano a collaborare

Dopo l'iniziale incertezza sul fatto che Motor Presse Stuttgart si sarebbe ritirata come promotore del Campionato del Mondo Sidecar dopo un solo anno, ora è stato dato il via libera. La collaborazione con la FIM continuerà.

Pochi giorni fa, la FIM ha pubblicato il primo calendario provvisorio del Campionato del Mondo Sidecar. Tre degli eventi sono già stati finalizzati. Per i restanti fine settimana, erano in corso trattative con Motor Presse Stuttgart, che ha assunto l'organizzazione della serie lo scorso anno.

Motor Presse Stuttgart ha ora fatto il seguente annuncio pubblico: "Dopo una prima stagione di successo nel Campionato del Mondo FIM Sidecar, Motor Presse Stuttgart e la FIM continuano la loro partnership per il 2024. L'integrazione del FIM Sidecar World Championship nel calendario IDM, così come il servizio di live streaming e la promozione della serie, ha portato a ventotto squadre a gareggiare nel 2023, il che si è rivelato un vero successo."

"Il calendario 2024 prevede sei gare in cinque Paesi. La gara di apertura a Le Mans sarà organizzata dalla FIM, gli altri cinque eventi da Motor Presse Stuttgart. Le gare al Sachsenring, a Most e ad Assen saranno integrate negli eventi IDM, mentre il penultimo evento si svolgerà nell'ambito del Sidecar Festival di Oschersleben. Il round finale del Campionato del Mondo FIM Sidecar 2024 si terrà a Estoril, in Portogallo".

C'è anche un raggio di speranza per il campionato tedesco di sidecar. "La classifica IDM per i giovani piloti e le squadre che sono ancora all'inizio della loro carriera sarà mantenuta. Sono necessarie sei squadre per organizzare una competizione sidecar IDM separata. In questo caso, ci sarebbe anche la possibilità di disputare un'ulteriore gara IDM per sidecar su una pista naturale, lo Schleizer Dreieck".

Programma provvisorio del Campionato del Mondo

18.04. - 20.04. Le Mans (Francia)

04.05. - 05.05. Sachsenring (Germania)

22.06. - 23.06. Most (Repubblica Ceca)

16.08. - 18.08. Assen (Paesi Bassi)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Germania)

08.11. - 10.11. Estoril (Portogallo)

Programma provvisorio IDM-Sidecar

04.05. - 05.05. Sachsenring (Germania)

22.06. - 23.06. Most (Repubblica Ceca)

26.07. - 28.07. Schleiz (Germania)

16.08. - 18.08. Assen (Paesi Bassi)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Germania)