A FIM e a Motor Presse Stuttgart continuam a trabalhar em conjunto

Após a incerteza inicial sobre se a Motor Presse Stuttgart se retiraria como promotora do Campeonato do Mundo de Sidecar após apenas um ano, foi agora dada a luz verde. A cooperação com a FIM vai, afinal, manter-se.

Há poucos dias, a FIM publicou o primeiro calendário provisório do Campeonato do Mundo de Sidecar. Três das provas já estão concluídas. Para os restantes fins-de-semana, estavam em curso negociações com a Motor Presse Stuttgart, que assumiu a organização da série no ano passado.

A Motor Presse Stuttgart fez agora o seguinte anúncio público: "Depois de uma primeira época bem sucedida no Campeonato do Mundo FIM Sidecar, a Motor Presse Stuttgart e a FIM continuam a sua parceria para 2024. A integração do Campeonato do Mundo Sidecar da FIM no calendário IDM, bem como o serviço de transmissão em direto e a promoção da série, resultou em vinte e oito equipas a competir em 2023, o que provou ser um verdadeiro sucesso".

"O calendário de 2024 inclui seis corridas em cinco países. A corrida de abertura em Le Mans será organizada pela FIM e os outros cinco eventos pela Motor Presse Stuttgart. As corridas em Sachsenring, Most e Assen serão integradas nos eventos IDM, enquanto o penúltimo evento terá lugar como parte do Festival Sidecar em Oschersleben. A última ronda do Campeonato do Mundo de Sidecar da FIM de 2024 terá lugar no Estoril, em Portugal".

Há também um raio de esperança para o campeonato alemão de sidecar. "A classificação IDM para jovens pilotos e equipas que ainda estão no início das suas carreiras será mantida. São necessárias seis equipas para organizar uma competição IDM sidecar separada. Neste caso, haveria também a possibilidade de uma corrida IDM adicional para sidecars de mota na pista de corrida natural, o Schleizer Dreieck."

Calendário provisório do Campeonato do Mundo

18.04. - 20.04. Le Mans (França)

04.05. - 05.05. Sachsenring (Alemanha)

22.06. - 23.06. Most (República Checa)

16.08. - 18.08. Assen (Países Baixos)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Alemanha)

08.11. - 10.11. Estoril (Portugal)

Calendário provisório IDM-Sidecar

04.05. - 05.05. Sachsenring (Alemanha)

22.06. - 23.06. Most (República Checa)

26.07. - 28.07. Schleiz (Alemanha)

16.08. - 18.08. Assen (Países Baixos)

04.10. - 06.10. Oschersleben (Alemanha)