SidecarCross de las Naciones: Holanda vuelve a ganar

No puede ser más vergonzoso. Equipos de los países bálticos, Italia, Irlanda y la República Checa, que no participaron en el último Campeonato del Mundo, toman la salida en el Harness Cross of Nations, y la DMSB, a pesar de decir lo contrario, no puede reunir un equipo para el SMXoN en Cingoli, Italia. Incluso un poco de apoyo financiero habría bastado para convencer a tres de los mejores equipos de DM para el largo viaje al sur, especialmente a los hermanos Weinmann, Joachim Reimann, Lukas Erlecke y Nick Uhlig. Un equipo así difícilmente habría tenido posibilidades de ganar una medalla contra los fuertes vecinos occidentales, pero desde luego no habría vuelto a casa con el farolillo rojo.

Pero para garantizar la participación de una delegación de cualquier composición, los responsables de la DMSB deberían haber comunicado más claramente su deseo de que participaran equipos alemanes. Sin embargo, no hicieron ningún esfuerzo serio en este sentido, reforzando así la impresión reinante en la escena de que los equipos MX simplemente no significan nada para la DMSB y sólo sirven para recaudar derechos de licencia.

Los belgas, en particular, tuvieron que aprender por las malas que la suerte también desempeña un papel importante en los Campeonatos del Mundo por Equipos. El Campeón del Mundo Marvin Vanluchene había llegado con su antiguo copiloto Robbie Bax, ya que Nicolas Musset, comprensiblemente, apoyaba a su equipo francés en el barco de Guennady Auvray. Vanluchene/Bax habían salido en una posición media y pronto se abrieron paso hasta la cabeza en la primera manga y atacaron a Justin Keuben/Aivar van de Wiel. En el proceso tropezaron y Bax tuvo que retirarse con una rodilla dañada. Como el reglamento sólo permite un resultado de strike, los belgas quedaron fuera de carrera. Dos sólidos resultados del indestructible Peter Steegmans con su hijo Jarno en el barco (Campeón de Alemania 2023) ayudaron a los belgas a terminar séptimos a pesar de una salida desastrosa de Davy Sanders/Luc Rostingt.

Mientras tanto, el Equipo de los Países Bajos sentó las bases para la victoria en la general con el segundo puesto del subcampeón Etienne Bax/Ondrej Cermak tras una mala salida y el tercer puesto de Keuben/van de Wiel. Sin embargo, los británicos Dan Foden/Ryan Humphrey se convirtieron en el mejor equipo en la clasificación individual. Después de la primera manga, también ganaron la tercera y, por lo tanto, recibieron merecidamente la medalla de plata junto con el dúo igualmente fuerte Brett Wilkinson/Joe Millard y Jake Brown/Josh Chamberlain, que también lograron dos puestos entre los 10 primeros. Los franceses también brillaron con una actuación general homogénea, en la que Auvray/Musset brillaron con un segundo subcampeonato.

Maris Rupeiks/Kaspars Liepins y Janis y Lauris Daiders pusieron fin a su participación en la Copa del Mundo hace algún tiempo, pero es evidente que aún pueden seguir el ritmo de los primeros clasificados. Tras la victoria de Daniels y Bruno Lielbardis en la segunda manga, podría incluso haber bastado para una medalla, si Daiders y los gemelos Lielbardis no se hubieran retirado una vez cada uno por defectos técnicos. El equipo estonio logró el quinto puesto con una actuación general equilibrada, por delante de la República Checa y Bélgica. En términos de pilotaje, los alemanes antes mencionados podrían haberse mantenido sin duda a la altura.

El equipo suizo, sin los campeones del mundo Marco Heinzer/Ruedi Betschart, fue octavo. Remo Käser y su copiloto Cornelio Dörig contribuyeron de forma significativa. Benjamin Schwidder, de Baden, sustituyó al sidecar de Fabian Hofmann, con lo que al menos un alemán estuvo representado en Cingoli. Dominik Schlienger/Daniel Intelkofer abandonaron en su primera salida.

Sin embargo, gracias a la regla del resultado de la huelga de bienvenida, esto no tuvo ningún efecto en la clasificación general. De lo contrario, el oro habría sido un recuerdo lejano para el equipo holandés después de que Koen Hermans/Ben van den Bogaart tuvieran que terminar prematuramente su primera prueba con una horquilla delantera rota.

Resultados SMXoN 2023 en Cingoli/I:

1ª manga: 1º Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 2º E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 3º J.Keuben/A.van der Wiel (NL), VMC-Zabel. 4º K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 5º Lihtsa/Lina (EST), Husqvarna. 6º R.Käser/Dörig (CH), KTM. 7º P.Steegmans/J.Steegmans (B), KTM. 8º Ivo Lasagna/Ivan Lasagna (I), Zabel. 9º Rupeiks/Liepins (LV), Zabel. 10º J.Brown/Chamberlain (GB), Zabel. 11º Boukal/Viton (CZ), (Zabel). 12. Diblik/Gabor (CZ), Gasgas. 13º Campbell/Grahame (IRL), KTM. 14º Reesna/Niitsoo (EST), Zabel. 15º Hamard/Hupon (F), Zabel. 16º Hofmann/Schwidder (CH/D), 17º Variakos/Antons (LT), Husqvarna. 18º Wilson/Rowan (IRL), Honda. 19º Bernadini/Pasqui (I), KTM. 20º Pozzi/Mencaroni (I), Husqvarna. 21º Seputis/Namikis (LT), KTM. 22º Baldini/Tibaldi (I), Zabel. 23º Vanluchene/R.Bax (B), VMC-Zabel. 24. J.Daiders/L.Daiders (LV), Husqvarna.



2ª manga: 1º D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 2º Auvray/Musset (F), Zabel. 3º Keuben/van der Wiel. 4º Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 5º Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 6º Hamard/Hupon. 7º Käser/Dörig. 8º Brown/Chamberlain. 9º Rupeiks/Liepins. 10º Diblik/Gabor. 11º T.Vejchoda/J.Vejchoda (CZ), KTM. 12º Reesna/Niitsoo. 13º Normak/Lamp (EST), gas. 14º Federico Fiorini/Filippo Fiorini (I), Zabel. 15º Andrew McKibben/Adam McKibben (IRL), KTM. 16º Wilson/Rowan. 17º Pirtinas/Vareikaite (LT), Mega. 18º Regoli/Fontanazzi (I), Zabel. 19º Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 20. Baldini/Tibaldi. 21. Pozzi/Mencaroni. 22. Schlienger/Intlekofer (CH), Yamaha.



3ª manga: 1º Foden/Humphrey. 2º Hermans/van den Bogaart. 3º Wilkinson/Millard. 4º Bax/Cermak. 5º Auvray/Musset. 6º Lasagna/Lasagna. 7º Prunier/Prunier. 8º Campbell/Grahame. 9º Steegmans/Steegmans. 10º Lihtsa/Lina. 11º Daiders/Daiders. 12. Vejchoda/Vejchoda. 13. Sanders/Rostingt. 14º Fiorini/Fiorini. 15 Normak/Lamp. 16 Hofmann/Schwidder. 17 Schlienger/Intlekofer. 18 Pirtinas/Vareikaite. 19 McKibben/McKibben. 20 Seputis/Namikis. 21 Regoli/Fontanazzi. 22 Boukal/Viton. 23. Bernadini/Pasqui. 24. Lielbardis/Lielbardis.



Clasificación final SMXoN: 1. Países Bajos 13 puntos. 2. Gran Bretaña 17. 3. Francia 24. 4. Letonia 54. 5. Estonia 54. 6. República Checa 56. 7. Bélgica 57. 8. Suiza 62. 9. Italia A 63. 10. Irlanda (70), 11. Lituania 93. 12. Italia B 100.