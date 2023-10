SidecarCross des Nations : Nouvelle victoire des Pays-Bas

On ne peut pas faire plus embarrassant. Des équipes venues des pays baltes, d'Italie, d'Irlande et de République tchèque, qui n'ont joué aucun rôle lors des derniers championnats du monde, participent au cross des nations et le DMSB ne parvient pas à réunir une formation pour le SMXoN à Cingoli, en Italie, malgré les promesses faites du bout des lèvres. Il aurait pourtant suffi d'un petit soutien financier pour convaincre trois des meilleurs équipages du DM de faire le long voyage vers le sud - notamment les frères Weinmann, Joachim Reimann, Lukas Erlecke et aussi Nick Uhlig. Une telle équipe n'aurait certes eu que peu de chances de remporter une médaille face à des voisins de l'Ouest très bien dotés, mais elle ne serait en aucun cas rentrée à la maison avec la lanterne rouge.

Mais pour garantir la participation d'une délégation, quelle que soit sa composition, les décideurs du DMSB auraient dû communiquer plus clairement leur souhait de voir participer des équipages allemands. Mais ils n'ont fait aucun effort sérieux dans ce sens, renforçant ainsi l'impression qui prévaut déjà dans le milieu que les équipages MX ne sont tout simplement pas importants pour le DMSB et qu'ils ne servent qu'à encaisser l'argent des licences.

Les Belges ont appris à leurs dépens que la chance joue un rôle important dans les championnats du monde par équipe, en plus du talent des pilotes. Le champion du monde Marvin Vanluchene était venu avec son ancien copilote Robbie Bax, car Nicolas Musset soutenait son équipe française dans le bateau de Guennady Auvray, ce qui est compréhensible. Après un départ moyen, Vanluchene/Bax se sont rapidement frayés un chemin vers l'avant dans la première manche et ont attaqué Justin Keuben/Aivar van de Wiel. Ils ont alors trébuché et Bax a dû abandonner, le genou endommagé. Le règlement ne prévoyant qu'un seul résultat à biffer, les Belges étaient donc hors course. Deux résultats solides de l'inusable Peter Steegmans avec son fils Jarno dans le bateau (champion d'Allemagne 2023) ont permis aux Belges de se classer tout de même septième, malgré un départ raté de Davy Sanders/Luc Rostingt.

Pendant ce temps, l'équipe des Pays-Bas a posé la première pierre de la victoire finale avec la deuxième place des vice-champions du monde Etienne Bax/Ondrej Cermak après un mauvais départ et la troisième place de Keuben/van de Wiel. Les Britanniques Dan Foden/Ryan Humphrey, qui ont remporté la troisième manche après la première, ont été la meilleure équipe au classement individuel et ont ainsi remporté la médaille d'argent avec le duo non moins fort Brett Wilkinson/Joe Millard et Jake Brown/Josh Chamberlain, qui ont également obtenu deux places dans le top 10. Les Français ont également brillé par leur performance globale homogène, Auvray/Musset se distinguant notamment par une deuxième place en course.

Maris Rupeiks/Kaspars Liepins ainsi que Janis et Lauris Daiders ont mis un terme à leur engagement aux championnats du monde il y a quelque temps déjà, mais ils peuvent manifestement encore se maintenir dans le peloton de tête. Après la victoire de Daniels et Bruno Lielbardis lors de la deuxième manche, cela aurait peut-être même suffi pour décrocher une médaille si Daiders et les jumeaux Lielbardis n'avaient pas chacun abandonné en raison de problèmes techniques. L'équipe estonienne s'est classée cinquième devant la République tchèque et la Belgique grâce à une performance globale équilibrée. Sur le plan de la conduite, les Allemands susmentionnés auraient tout à fait pu rivaliser.

Il ne reste plus qu'à mentionner l'équipe fédérale qui, sans les champions du monde Marco Heinzer/Ruedi Betschart, a tout de même obtenu la huitième place. Remo Käser et son copilote Cornelio Dörig ont largement contribué à ce résultat. Dans le side-car de Fabian Hofmann, c'est Benjamin Schwidder de Baden qui a pris le relais, ce qui a tout de même permis à un actif allemand d'être représenté à Cingoli. Dominik Schlienger/Daniel Intelkofer ont été absents pour leur première participation.

Mais cela n'a pas eu d'impact sur le classement général grâce à la règle bienvenue des résultats biffés. Sinon, l'or se serait éloigné pour l'équipe néerlandaise après que Koen Hermans/Ben van den Bogaart aient dû mettre fin prématurément à leur première intervention en raison d'une fourche avant cassée.

Résultats SMXoN 2023 à Cingoli/I :

1ère manche : 1. Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 2. E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 3. J.Keuben/A.van der Wiel (NL), VMC-Zabel. 4. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 5. Lihtsa/Lina (EST), Husqvarna. 6. R.Käser/Dörig (CH), KTM. 7. P.Steegmans/J.Steegmans (B), KTM. 8. Ivo Lasagna/Ivan Lasagna (I), Zabel. 9. Rupeiks/Liepins (LV), Zabel. 10. J.Brown/Chamberlain (GB), Zabel. 11. Boukal/Viton (CZ), (Zabel). 12. Diblik/Gabor (CZ), Gasgas. 13. Campbell/Grahame (IRL), KTM. 14. Reesna/Niitsoo (EST), Zabel. 15. Hamard/Hupon (F), Zabel. 16. Hofmann/Schwidder (CH/D), 17. Variakos/Antons (LT), Husqvarna. 18. Wilson/Rowan (IRL), Honda. 19. Bernadini/Pasqui (I), KTM. 20. Pozzi/Mencaroni (I), Husqvarna. 21. Seputis/Namikis (LT), KTM. 22. Baldini/Tibaldi (I), Zabel. 23. Vanluchene/R.Bax (B), VMC-Zabel. 24. J.Daiders/L.Daiders (LV), Husqvarna.



2ème manche : 1. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 2. Auvray/Musset (F), Zabel. 3. Keuben/van der Wiel. 4. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 5. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 6. Hamard/Hupon. 7. Käser/Dörig. 8. Brown/Chamberlain. 9. Rupeiks/Liepins. 10. Diblik/Gabor. 11. T.Vejchoda/J.Vejchoda (CZ), KTM. 12. Reesna/Niitsoo. 13. Normak/Lamp (EST), Gasgas. 14. Federico Fiorini/Filippo Fiorini (I), Zabel. 15. Andrew McKibben/Adam McKibben (IRL), KTM. 16. Wilson/Rowan. 17. Pirtinas/Vareikaite (LT), Mega. 18. Regoli/Fontanazzi (I), Zabel. 19. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 20. Baldini/Tibaldi. 21. Pozzi/Mencaroni. 22. Schlienger/Intlekofer (CH), Yamaha.



3ème manche : 1. Foden/Humphrey. 2. Hermans/van den Bogaart. 3. Wilkinson/Millard. 4. Bax/Cermak. 5. Auvray/Musset. 6. Lasagna/Lasagna. 7. Prunier/Prunier. 8. Campbell/Grahame. 9. Steegmans/Steegmans. 10. Lihtsa/Lina. 11. Daiders/Daiders. 12. Vejchoda/Vejchoda. 13. Sanders/Rostingt. 14. Fiorini/Fiorini. 15. Normak/Lamp. 16. Hofmann/Schwidder. 17. Schlienger/Intlekofer. 18. Pirtinas/Vareikaite. 19. McKibben/McKibben. 20. Seputis/Namikis. 21. Regoli/Fontanazzi. 22. Boukal/Viton. 23. Bernadini/Pasqui. 24. Lielbardis/Lielbardis.



Classement final SMXoN : 1. Pays-Bas 13 points. 2. Grande-Bretagne 17. 3. France 24. 4. Lettonie 54. 5. Estonie 54. 6. République tchèque 56. 7. Belgique 57. 8. Suisse 62. 9. Italie A 63. 10. Irlande (70), 11. Lituanie 93. 12. Italie B 100.