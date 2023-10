SidecarCross delle Nazioni: I Paesi Bassi vincono di nuovo

Nonostante un ritiro, la squadra olandese ha difeso con successo il suo titolo all'Harness Cross of Nations di Cingoli. Le squadre tedesche erano assenti per mancanza di interesse da parte del DMSB.

Non potrebbe essere più imbarazzante. Squadre dei Paesi Baltici, dell'Italia, dell'Irlanda e della Repubblica Ceca, che non hanno partecipato all'ultimo Campionato del Mondo, prendono il via nell'Harness Cross delle Nazioni e la DMSB, nonostante le dichiarazioni a parole, non riesce a mettere insieme una squadra per la SMXoN di Cingoli, in Italia. Sarebbe bastato anche solo un piccolo sostegno finanziario per convincere tre dei migliori team DM a compiere il lungo viaggio verso sud, in particolare i fratelli Weinmann, Joachim Reimann, Lukas Erlecke e Nick Uhlig. Una squadra del genere difficilmente avrebbe avuto la possibilità di vincere una medaglia contro i forti vicini occidentali, ma di certo non sarebbe tornata a casa con la lanterna rossa.

Ma per garantire la partecipazione di una delegazione di qualsiasi composizione, i responsabili del DMSB avrebbero dovuto comunicare più chiaramente il loro desiderio di far partecipare le squadre tedesche. Tuttavia, non hanno fatto alcuno sforzo in tal senso, rafforzando così l'impressione prevalente nella scena che le squadre MX non contino nulla per la DMSB e servano solo a riscuotere i diritti di licenza.

I belgi, in particolare, hanno dovuto imparare a loro spese che anche la fortuna gioca un ruolo importante nel Campionato del Mondo a squadre. Il campione del mondo Marvin Vanluchene è arrivato con il suo ex copilota Robbie Bax, perché Nicolas Musset ha comprensibilmente sostenuto il suo team francese con la barca di Guennady Auvray. Vanluchene/Bax sono partiti medi e si sono subito portati in testa nella prima manche, attaccando Justin Keuben/Aivar van de Wiel. Nel frattempo sono inciampati e Bax si è dovuto ritirare con un ginocchio danneggiato. Poiché il regolamento consente un solo risultato di strike, i belgi sono usciti dalla gara. Due solidi risultati dell'indistruttibile Peter Steegmans con il figlio Jarno in barca (campione tedesco 2023) hanno aiutato i belgi a chiudere al settimo posto, nonostante una partenza sbagliata di Davy Sanders/Luc Rostingt.

Nel frattempo, il Team Netherlands ha gettato le basi per la vittoria assoluta con il secondo posto di Etienne Bax/Ondrej Cermak dopo una brutta partenza e il terzo posto di Keuben/van de Wiel. Tuttavia, la Gran Bretagna di Dan Foden/Ryan Humphrey è diventata la migliore squadra nella classifica individuale: dopo la prima manche, hanno vinto anche la terza e hanno quindi meritatamente ricevuto la medaglia d'argento insieme all'altrettanto forte coppia Brett Wilkinson/Joe Millard e Jake Brown/Josh Chamberlain, che hanno ottenuto anche due piazzamenti nei primi dieci. Anche i francesi hanno brillato con una prestazione complessiva omogenea, con Auvray/Musset che si sono classificati secondi.

Maris Rupeiks/Kaspars Liepins e Janis e Lauris Daiders hanno concluso la loro partecipazione alla Coppa del Mondo qualche tempo fa, ma possono ovviamente tenere il passo dei primi. Dopo la vittoria di Daniels e Bruno Lielbardis nella seconda manche, sarebbe potuta bastare per una medaglia, se Daiders e i gemelli Lielbardis non si fossero ritirati una volta ciascuno per difetti tecnici. La squadra estone ha ottenuto il quinto posto con una prestazione complessiva equilibrata, davanti alla Repubblica Ceca e al Belgio. In termini di guida, i tedeschi sopra citati avrebbero potuto sicuramente tenere il passo.

La squadra svizzera, priva dei leader della Coppa del Mondo Marco Heinzer/Ruedi Betschart, si è classificata ottava. Remo Käser e il copilota Cornelio Dörig hanno dato un contributo significativo. Benjamin Schwidder di Baden ha sostituito il sidecar di Fabian Hofmann, il che significa che almeno un tedesco era rappresentato a Cingoli. Dominik Schlienger/Daniel Intelkofer si sono ritirati alla prima uscita.

Tuttavia, grazie alla regola dello strike di benvenuto, questo non ha avuto alcun effetto sulla classifica generale. Altrimenti, l'oro sarebbe stato un lontano ricordo per la squadra olandese, dopo che Koen Hermans/Ben van den Bogaart hanno dovuto terminare prematuramente il loro primo evento con la rottura della forcella anteriore.

Risultati SMXoN 2023 a Cingoli/I:

1° manche: 1° Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 2° E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 3° J.Keuben/A.van der Wiel (NL), VMC-Zabel. 4° K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 5° Lihtsa/Lina (EST), Husqvarna. 6° R.Käser/Dörig (CH), KTM. 7° P.Steegmans/J.Steegmans (B), KTM. 8° Ivo Lasagna/Ivan Lasagna (I), Zabel. 9° Rupeiks/Liepins (LV), Zabel. 10. J.Brown/Chamberlain (GB), Zabel. 11. Boukal/Viton (CZ), (Zabel). 12. Diblik/Gabor (CZ), Gasgas. 13. Campbell/Grahame (IRL), KTM. 14° Reesna/Niitsoo (EST), Zabel. 15° Hamard/Hupon (F), Zabel. 16° Hofmann/Schwidder (CH/D), 17° Variakos/Antons (LT), Husqvarna. 18° Wilson/Rowan (IRL), Honda. 19° Bernadini/Pasqui (I), KTM. 20° Pozzi/Mencaroni (I), Husqvarna. 21° Seputis/Namikis (LT), KTM. 22° Baldini/Tibaldi (I), Zabel. 23° Vanluchene/R.Bax (B), VMC-Zabel. 24. J.Daiders/L.Daiders (LV), Husqvarna.



2a manche: 1° D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 2° Auvray/Musset (F), Zabel. 3° Keuben/van der Wiel. 4° Wilkinson/Millard (GB), WSP-AMS. 5° Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 6° Hamard/Hupon. 7° Käser/Dörig. 8° Brown/Chamberlain. 9° Rupeiks/Liepins. 10° Diblik/Gabor. 11° T.Vejchoda/J.Vejchoda (CZ), KTM. 12° Reesna/Niitsoo. 13° Normak/Lamp (EST), gas. 14° Federico Fiorini/Filippo Fiorini (I), Zabel. 15° Andrew McKibben/Adam McKibben (IRL), KTM. 16° Wilson/Rowan. 17° Pirtinas/Vareikaite (LT), Mega. 18° Regoli/Fontanazzi (I), Zabel. 19. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 20. Baldini/Tibaldi. 21. Pozzi/Mencaroni. 22 Schlienger/Intlekofer (CH), Yamaha.



3° manche: 1° Foden/Humphrey. 2° Hermans/van den Bogaart. 3° Wilkinson/Millard. 4° Bax/Cermak. 5° Auvray/Musset. 6° Lasagna/Lasagna. 7° Prunier/Prunier. 8° Campbell/Grahame. 9° Steegmans/Steegmans. 10. Lihtsa/Lina. 11. Daiders/Daiders. 12. Vejchoda/Vejchoda. 13. Sanders/Rostingt. 14 Fiorini/Fiorini. 15 Normak/Lamp. 16 Hofmann/Schwidder. 17 Schlienger/Intlekofer. 18 Pirtinas/Vareikaite. 19 McKibben/McKibben. 20 Seputis/Namikis. 21 Regoli/Fontanazzi. 22 Boukal/Viton. 23. Bernadini/Pasqui. 24. Lielbardis/Lielbardis.



Classifica finale SMXoN: 1. Paesi Bassi 13 punti. 2. Gran Bretagna 17. 3. Francia 24. 4. Lettonia 54. 5. Estonia 54. 6. Repubblica Ceca 56. 7. Belgio 57. 8. Svizzera 62. 9. Italia A 63. 10. Irlanda (70), 11. Lituania 93. 12. Italia B 100.