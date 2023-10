SidecarCross das Nações: Holanda vence novamente

Apesar de uma desistência, a equipa holandesa defendeu com êxito o seu título no Harness Cross of Nations em Cingoli. As equipas alemãs estiveram ausentes devido à falta de interesse da DMSB.

Não podia ser mais embaraçoso. Equipas dos Estados Bálticos, da Itália, da Irlanda e da República Checa, que não participaram no último Campeonato do Mundo, começam a participar no Harness Cross of Nations e a DMSB, apesar de ter dito o contrário, não consegue reunir uma equipa para o SMXoN em Cingoli, Itália. Até mesmo um pequeno apoio financeiro teria sido suficiente para convencer três das melhores equipas do DM a fazerem a longa viagem até ao sul - especialmente os irmãos Weinmann, Joachim Reimann, Lukas Erlecke e Nick Uhlig. Uma equipa assim dificilmente teria tido hipóteses de ganhar uma medalha contra os fortes vizinhos ocidentais, mas certamente não teria regressado a casa com a lanterna vermelha.

Mas, para garantir a participação de uma delegação de qualquer composição, os decisores da DMSB deveriam ter comunicado mais claramente o seu desejo de que as equipas alemãs participassem. No entanto, não fizeram qualquer esforço sério nesse sentido, reforçando assim a impressão prevalecente no local de que as equipas MX não significam nada para a DMSB e servem apenas para cobrar taxas de licença.

Os belgas, em particular, tiveram de aprender da forma mais difícil que a sorte também desempenha um papel importante no Campeonato do Mundo de Equipas. O Campeão do Mundo Marvin Vanluchene chegou com o seu antigo copiloto Robbie Bax, porque Nicolas Musset, compreensivelmente, apoiou a sua equipa francesa no barco de Guennady Auvray. Vanluchene/Bax arrancaram a meio e rapidamente lutaram para chegar à frente na primeira bateria e atacaram Justin Keuben/Aivar van de Wiel. No processo, tropeçaram e Bax teve de se retirar com um joelho danificado. Como os regulamentos só permitem um resultado de ataque, os belgas ficaram fora da corrida. Dois resultados sólidos do indestrutível Peter Steegmans com o seu filho Jarno na embarcação (Campeão da Alemanha 2023) ajudaram os belgas a terminar em sétimo lugar, apesar de uma partida falhada de Davy Sanders/Luc Rostingt.

Entretanto, a equipa holandesa lançou as bases para a vitória geral com o segundo lugar do segundo classificado Etienne Bax/Ondrej Cermak após uma má partida e o terceiro lugar de Keuben/van de Wiel. No entanto, Dan Foden/Ryan Humphrey, da Grã-Bretanha, tornaram-se a melhor equipa na classificação individual. Após a primeira corrida, venceram também a terceira corrida e, assim, receberam merecidamente a medalha de prata, juntamente com a dupla igualmente forte Brett Wilkinson/Joe Millard e Jake Brown/Josh Chamberlain, que também alcançaram dois lugares no top 10. Os franceses também brilharam com uma prestação global homogénea, com Auvray/Musset a brilharem com um segundo lugar.

Maris Rupeiks/Kaspars Liepins e Janis e Lauris Daiders terminaram a sua participação na Taça do Mundo há já algum tempo, mas podem, obviamente, continuar a acompanhar os primeiros classificados. Depois da vitória de Daniels e Bruno Lielbardis na segunda bateria, isso poderia mesmo ter sido suficiente para uma medalha, se Daiders e os gémeos Lielbardis não se tivessem retirado uma vez cada um devido a falhas técnicas. A equipa da Estónia alcançou o quinto lugar com uma prestação global equilibrada, à frente da República Checa e da Bélgica. Em termos de condução, os alemães, já referidos, teriam podido manter o seu lugar.

A equipa suíça, sem os líderes da Taça do Mundo Marco Heinzer/Ruedi Betschart, ficou em oitavo lugar. Remo Käser e o copiloto Cornelio Dörig deram um contributo significativo. Benjamin Schwidder, de Baden, substituiu o sidecar de Fabian Hofmann, o que significa que pelo menos um alemão esteve representado em Cingoli. Dominik Schlienger/Daniel Intelkofer desistiram na sua primeira participação.

No entanto, graças à regra do "welcome strike result", este facto não teve qualquer efeito na classificação geral. Caso contrário, o ouro teria sido uma memória distante para a equipa holandesa, depois de Koen Hermans/Ben van den Bogaart terem tido de terminar o seu primeiro evento prematuramente com uma forquilha dianteira partida.

Resultados SMXoN 2023 em Cingoli/I:

1ª manga: 1º Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 2º E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 3º J.Keuben/A.van der Wiel (NL), VMC-Zabel. 4º K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 5º Lihtsa/Lina (EST), Husqvarna. 6º R.Käser/Dörig (CH), KTM. 7º P.Steegmans/J.Steegmans (B), KTM. 8º Ivo Lasagna/Ivan Lasagna (I), Zabel. 9º Rupeiks/Liepins (LV), Zabel. 10º J.Brown/Chamberlain (GB), Zabel. 11º Boukal/Viton (CZ), (Zabel). 12º Diblik/Gabor (CZ), Gasgas. 13º Campbell/Grahame (IRL), KTM. 14º Reesna/Niitsoo (EST), Zabel. 15º Hamard/Hupon (F), Zabel. 16º Hofmann/Schwidder (CH/D), 17º Variakos/Antons (LT), Husqvarna. 18º Wilson/Rowan (IRL), Honda. 19º Bernadini/Pasqui (I), KTM. 20º Pozzi/Mencaroni (I), Husqvarna. 21º Seputis/Namikis (LT), KTM. 22.º Baldini/Tibaldi (I), Zabel. 23º Vanluchene/R.Bax (B), VMC-Zabel. 24 J.Daiders/L.Daiders (LV), Husqvarna.



2ª manga: 1º D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 2º Auvray/Musset (F), Zabel. 3º Keuben/van der Wiel. 4º Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 5º Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 6º Hamard/Hupon. 7º Käser/Dörig. 8º Brown/Chamberlain. 9º Rupeiks/Liepins. 10º Diblik/Gabor. 11º T.Vejchoda/J.Vejchoda (CZ), KTM. 12º Reesna/Niitsoo. 13º Normak/Lamp (EST), gasolina. 14º Federico Fiorini/Filippo Fiorini (I), Zabel. 15º Andrew McKibben/Adam McKibben (IRL), KTM. 16º Wilson/Rowan. 17º Pirtinas/Vareikaite (LT), Mega. 18º Regoli/Fontanazzi (I), Zabel. 19º Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 20º Baldini/Tibaldi. 21 Pozzi/Mencaroni. 22 Schlienger/Intlekofer (CH), Yamaha.



3ª manga: 1º Foden/Humphrey. 2º Hermans/van den Bogaart. 3º Wilkinson/Millard. 4º Bax/Cermak. 5º Auvray/Musset. 6º Lasagna/Lasagna. 7º Prunier/Prunier. 8º Campbell/Grahame. 9º Steegmans/Steegmans. 10º Lihtsa/Lina. 11º Daiders/Daiders. 12º Vejchoda/Vejchoda. 13º Sanders/Rostingt. 14. Fiorini/Fiorini. 15 Normak/Lamp. 16 Hofmann/Schwidder. 17 Schlienger/Intlekofer. 18 Pirtinas/Vareikaite. 19 McKibben/McKibben. 20 Seputis/Namikis. 21 Regoli/Fontanazzi. 22 Boukal/Viton. 23.o Bernadini/Pasqui. 24. Lielbardis/Lielbardis.



Classificação final do SMXoN: 1. Holanda 13 pontos. 2. Grã-Bretanha 17. 3. França 24. 4. Letónia 54. 5. Estónia 54. 6. República Checa 56. 7. Bélgica 57. 8. Suíça 62. 9. Itália A 63. 10. Irlanda (70), 11. Lituânia 93. 12. Itália B 100.