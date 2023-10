Supermoto of Nations : la France domine le championnat du monde par équipes

La mauvaise nouvelle pour le Team Germany est tombée mardi avant l'événement : le champion du monde Marc-Reiner Schmidt a dû déclarer forfait pour cause de blessure, il a déjà été opéré jeudi pendant plusieurs heures au pied et à l'épaule. La recrue S1 Eddie Frech a remplacé au pied levé le troisième homme, aux côtés de Nico Joannidis et Jan Deitenbach, et l'équipe s'est ainsi qualifiée à la sixième place.

L'Autriche s'est présentée avec le vice-champion du monde Lukas Höllbacher, Andy Buschberger et le routinier Rudi Bauer. Avec une deuxième place lors des qualifications derrière la France, l'équipe a confirmé son rôle de favori secret. Mais lors du warm-up, Buschberger a chuté et s'est blessé à l'épaule.

Lors de la première course, l'Autrichien a tout de même pris le départ afin de maintenir son équipe dans le classement. Il a tout de même terminé sa moto à la 15e place, mais n'a pas participé à la deuxième course. Bauer a pris deux bons départs, mais a chuté dans les deux courses. Höllbacher a assumé son rôle de favori et a remporté ses deux manches de manière souveraine, ce qui lui a permis de se classer 5e.

Pour l'Allemagne, Eddie Frech, âgé de 18 ans seulement, s'est classé 7e dans la première course, tandis que Joannidis, parti 21e, s'est battu avec acharnement pour atteindre la 8e place.

Lors de la deuxième course, Deitenbach a occupé une solide quatrième place jusqu'à trois tours de l'arrivée. Puis il a commis une petite erreur dans le hors-piste qui l'a fait perdre le rythme, et il s'est finalement retrouvé en 7e position. Joannidis n'a pas aussi bien traversé le champ et a terminé en 12e position.

Lors de la dernière course, Deitenbach s'est fait coincer au départ et n'a réussi à sortir du premier virage qu'en 10e position. Malgré sa course la plus forte, directement derrière la roue d'un groupe de cinq, il n'y a pas eu de possibilité de dépassement, et il s'est finalement classé 9e. Frech a progressé solidement de 21 à 15, et il s'est finalement classé 4e.

La victoire des Français n'a fait aucun doute tout au long du week-end. Steve Bonnal, Sylvian Bidart et Nicolas Cousin ont fini avec onze points d'avance sur les Italiens. Les puissants Espagnols ne suivent que de quatre points. La Suisse, avec Raoul Schupp, Mitja Krasniqi et Randy Götzl, a terminé la compétition à la huitième place.

Pour les juniors, deux courses spécifiques ont été ajoutées au programme à la dernière minute, ce qui n'a pas été du goût de toutes les nations. Là aussi, la France a dominé. L'équipe allemande, composée de Nick Haufe, Justin Brüser et Colin Beischroth, s'est assurée une surprenante deuxième place devant l'Italie et la Suisse grâce à une performance d'équipe cohérente.



TOUS LES RÉSULTATS