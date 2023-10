Supermoto delle Nazioni: la Francia domina il Campionato del Mondo a squadre

Come previsto, la Francia ha vinto ancora una volta il Supermoto delle Nazioni. A Castelletto de Branduzzo, in Italia, la squadra tedesca, a corto di piloti, ha concluso con un ingrato quarto posto.

La cattiva notizia per il Team Germany è arrivata martedì prima dell'evento: il campione del mondo Marc-Reiner Schmidt si è dovuto ritirare per infortunio, essendo già stato operato per diverse ore al piede e alla spalla giovedì. Il debuttante della S1 Eddie Frech è subentrato con poco preavviso come terzo uomo insieme a Nico Joannidis e Jan Deitenbach, così la squadra si è qualificata al 6° posto.

L'Austria si è presentata con il secondo classificato Lukas Höllbacher, Andy Buschberger e il veterano Rudi Bauer. Con il secondo posto in qualifica dietro la Francia, la squadra ha sottolineato il suo ruolo di favorita segreta. Ma nel warm-up Buschberger è caduto e si è infortunato alla spalla.

Nella prima gara, l'austriaco ha comunque preso il via per mantenere la sua squadra in classifica. Dopo tutto, ha portato a casa la sua moto al 15° posto, ma non ha partecipato alla seconda gara. Bauer ha brillato con due buone partenze, ma è caduto in entrambe le gare. Höllbacher è stato all'altezza del suo ruolo di favorito e ha vinto entrambe le gare con facilità, il che è stato sufficiente per il quinto posto finale.

Per la Germania, Eddie Frech, che ha solo 18 anni, ha conquistato il settimo posto nella prima gara, mentre Joannidis ha lottato per risalire dal 21° posto in griglia fino all'ottavo con uno sforzo notevole.

Nella seconda gara, Deitenbach era in quarta posizione fino a tre giri prima del traguardo. Poi ha commesso un piccolo errore fuori strada, che lo ha fatto perdere il ritmo e ha concluso in settima posizione. Joannidis non è riuscito a superare lo schieramento così bene e ha concluso in dodicesima posizione.

Nell'ultima gara, Deitenbach è stato sorpreso alla partenza e si è salvato solo alla prima curva in decima posizione. Nonostante la sua gara più forte direttamente alla ruota posteriore di un gruppo di cinque, non c'è stata possibilità di sorpasso, alla fine 9° posto. Frech ha guidato solidamente dal 21° al 15° posto, quindi alla fine è stato sufficiente per il 4° posto.

Non ci sono stati dubbi sulla vittoria dei francesi per tutto il weekend. Steve Bonnal, Sylvian Bidart e Nicolas Cousin avevano undici punti di vantaggio sugli italiani. I forti spagnoli hanno seguito a soli quattro punti di distanza. La Svizzera ha concluso la gara all'8° posto con Raoul Schupp, Mitja Krasniqi e Randy Götzl.

Con breve preavviso, sono state aggiunte al programma due gare separate per gli juniores, che non hanno incontrato l'approvazione di tutte le nazioni. La Francia ha dominato anche in questo caso. La squadra tedesca con Nick Haufe, Justin Brüser e Colin Beischroth si è sorprendentemente assicurata il secondo posto davanti a Italia e Svizzera.



TUTTI I RISULTATI