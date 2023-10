Supermoto das Nações: França domina o Campeonato do Mundo de Equipas

A má notícia para a Equipa Alemã chegou na terça-feira antes do evento: o Campeão do Mundo Marc-Reiner Schmidt teve de se retirar lesionado, tendo já sido operado durante várias horas ao pé e ao ombro na quinta-feira. O estreante da S1, Eddie Frech, entrou em cena em cima da hora como terceiro homem, ao lado de Nico Joannidis e Jan Deitenbach, pelo que a equipa se classificou em 6º lugar.

A Áustria foi selecionada com o vice-campeão Lukas Höllbacher, Andy Buschberger e o veterano Rudi Bauer. Com o segundo lugar na qualificação, atrás da França, a equipa sublinhou o seu papel de favorita secreta. Mas no warm-up, Buschberger teve um acidente e lesionou-se no ombro.

Na primeira corrida, o austríaco não deixou de partir para manter a sua equipa na classificação. Afinal, trouxe a sua mota para casa em 15º lugar, mas não competiu na segunda corrida. Bauer brilhou com duas boas partidas, mas caiu em ambas as corridas. Höllbacher fez jus ao seu papel de favorito e venceu as duas corridas com facilidade, o que foi suficiente para o quinto lugar no final.

Pela Alemanha, Eddie Frech, que tem apenas 18 anos, ficou em sétimo lugar na primeira corrida, enquanto Joannidis subiu do 21º lugar da grelha para o oitavo, com um forte esforço.

Na segunda corrida, Deitenbach estava num forte quarto lugar até três voltas antes do final. Depois, cometeu um pequeno erro fora da estrada, que o tirou do ritmo e acabou na sétima posição. Joannidis não conseguiu passar tão bem pelo pelotão e terminou na décima segunda posição.

Na última corrida, Deitenbach foi apanhado no início e só se salvou da primeira curva na 10ª posição. Apesar da sua corrida mais forte diretamente na roda traseira de um grupo de cinco, não houve possibilidade de ultrapassagem, acabando em 9º lugar. Frech conduziu solidamente do 21º ao 15º lugar, pelo que no final foi suficiente para o 4º lugar.

Não houve dúvidas quanto à vitória dos franceses durante todo o fim de semana. Steve Bonnal, Sylvian Bidart e Nicolas Cousin tinham onze pontos de vantagem sobre os italianos. Os fortes espanhóis seguem-nos apenas a quatro pontos. A Suíça terminou a competição em 8º lugar com Raoul Schupp, Mitja Krasniqi e Randy Götzl.

Em cima da hora, foram acrescentadas duas provas separadas ao programa para os juniores, o que não mereceu a aprovação de todas as nações. A França também dominou. A equipa alemã, com Nick Haufe, Justin Brüser e Colin Beischroth, garantiu surpreendentemente o segundo lugar, à frente da Itália e da Suíça.



