Pardubitz : victoire tchèque à domicile au Golden Band

Norick Blödorn n'a pas pu réitérer son succès de l'année dernière à Pardubitz dans la course au "Goldene Band". A la place, c'est le Tchèque Daniel Klima qui a remporté la course junior, pour le plus grand plaisir des fans locaux.

Cette année, la course du "Ruban d'or" de Pardubitz, la course junior qui se déroule la veille de la grande course du Casque d'or, a également été disputée avec une phase de groupe. Grâce à ce mode, 24 participants ont d'abord pris le départ, parmi lesquels trois Allemands, Norick Blödorn, Mario Häusl et Patricia Erhart.

Blödorn a débuté dans le troisième groupe et a pu s'en sortir sans dommage avec trois victoires, dont deux ont été comptabilisées, tandis que Patricia Erhart a terminé dernière de ce groupe avec un seul point et a été éliminée. Mario Häusl a terminé quatrième de son groupe malgré une chute, mais il n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales.

En demi-finale, Blödorn a de nouveau remporté la victoire dans son groupe, même si le champion allemand des moins de 21 ans a dû céder un point au Polonais Damian Ratajczak.

En finale, seule l'arrivée a compté et c'est le Tchèque Daniel Klima qui a remporté le 49e ruban d'or, devant le Norvégien Mathias Pollestad et le Polonais Ratajczak. Norick Blödorn a pris un très mauvais départ, terminant cinquième et ne pouvant pas réitérer son triomphe de l'année dernière.

Résultats de la "Course au ruban d'or" de Pardubitz/CZ :



Quarts de finale :



Groupe 1 : 1. Petr Chlupac (CZ), 10 points, 2. Mathias Pollestad (N), 8, 3. Nazar Parnicki (UA), 8. Eliminés : 4. Mario Häusl (D), 5, 5. Bruno Belan (CZ), 4, Jakub Poczta (PL), 3.



Groupe 2 : 1. Oskar Paluch (PL), 9, 2. Sebastian Szostak (PL), 8, 3. Jan Jenicek (CZ), 8. éliminés : 4. Matous Kamenik (CZ), 8, 5. Tino Bouin (F), 3, 6. David Hofman (CZ), 0



Groupe 3 : 1. Norick Blödorn (D), 10, 2. Jaroslav Vanicek (CZ), 8, 3. Leon Flint (GB), 7. éliminés : 4. Adam Bednar (CZ), 6, 5. Kacper Szopa (PL), 6. Patricia Erhart (D), 1



Groupe 4 : 1. Daniel Klima (CZ), 10, 2. Damian Ratajczak (PL), 9, 3. Matteo Boncinelli (I), 6. éliminés : 4. Jakub Sroka (PL), 4, 5. Matej Fryza (CZ), 6 Jan Hlacina (CZ), 0



Demi-finales :



Groupe 1 : 1. Mathias Pollestad (N), 9, 2. Daniel Klima (CZ), 7, 3. Petr Chlupac (CZ), 6. Éliminés : Sebastian Szostak (PL), 4, 5. Jaroslav Vanicek (CZ), 4, 6. Matteo Boncinelli (I), 0.



Groupe 2 : 1. Norick Blödorn (D), 9, 2. Damian Ratajczak (PL), 3. Oskar Paluch (PL), 5. Eliminés : 4. Nazar Parnicki (UA), 4, 5. Leon Flint (GB), 3, 6. Jan Jenicek (CZ), 0.



Finale : 1. Daniel Klima, 2. Mathias Pollestad, 3. Damian Ratajczak, 4. Petr Chlupac, 5. Norick Blödorn, 6. Oskar Paluch