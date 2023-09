Pardubitz: vittoria ceca in casa al Nastro d'Oro



di Manuel Wüst - Traduzione automatica da Tedesco

Pabijan

Norick Blödorn non è riuscito a ripetere il successo dello scorso anno nella gara per il "Nastro d'oro" a Pardubitz. Invece, per la gioia dei tifosi locali, il ceco Daniel Klima ha vinto la gara juniores.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.