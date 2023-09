Pardubitz: vitória da República Checa no Golden Ribbon

Este ano, a corrida para a "Fita de Ouro" de Pardubitz, a corrida júnior que se realiza no dia anterior à grande corrida Goldhelm, também se realizou com uma fase de grupo. Devido à modalidade, 24 participantes entraram inicialmente na corrida, entre os quais se encontravam também três da Alemanha, Norick Blödorn, Mario Häusl e Patricia Erhart.

Blödorn começou no terceiro grupo e conseguiu passar incólume com três vitórias, duas das quais foram pontuadas, enquanto Patricia Erhart terminou em último lugar neste grupo com um ponto e foi eliminada. Mario Häusl ficou em quarto lugar no seu grupo, apesar de uma queda, mas não conseguiu um lugar nos grupos das meias-finais.

Nas meias-finais, Blödorn conseguiu vencer novamente o seu grupo, apesar de o campeão alemão sub-21 ter de ceder um ponto a Damian Ratajczak, da Polónia.

Na final, apenas a corrida contou, na qual o checo Daniel Klima garantiu a 49ª Fita de Ouro, à frente do norueguês Mathias Pollestad e do polaco Ratajczak. Norick Blödorn teve um péssimo arranque, terminou em quinto e não conseguiu repetir o triunfo do ano passado.

Resultados "Corrida para a Fita de Ouro" Pardubitz/CZ:



Quartos de final:



Grupo 1: 1. Petr Chlupac (CZ), 10 pontos, 2. Mathias Pollestad (N), 8, 3. Nazar Parnicki (UA), 8. Eliminados: 4. Mario Häusl (D), 5, 5. Bruno Belan (CZ), 4, Jakub Poczta (PL), 3



Grupo 2: 1º Oskar Paluch (PL), 9, 2º Sebastian Szostak (PL), 8, 3º Jan Jenicek (CZ), 8. Eliminados: 4º Matous Kamenik (CZ), 8, 5º Tino Bouin (F), 3, 6º David Hofman (CZ), 0



Grupo 3: 1º Norick Blödorn (D), 10, 2º Jaroslav Vanicek (CZ), 8, 3º Leon Flint (GB), 7. Eliminados: 4º Adam Bednar (CZ), 6, 5º Kacper Szopa (PL), 6º Patricia Erhart (D), 1



Grupo 4: 1º Daniel Klima (CZ), 10, 2º Damian Ratajczak (PL), 9, 3º Matteo Boncinelli (I), 6. Eliminados: 4º Jakub Sroka (PL), 4, 5º Matej Fryza (CZ), 6 Jan Hlacina (CZ), 0



Meias-finais:



Grupo 1: 1.º Mathias Pollestad (N), 9, 2.º Daniel Klima (CZ), 7, 3.º Petr Chlupac (CZ), 6. Eliminados: Sebastian Szostak (PL), 4, 5.º Jaroslav Vanicek (CZ), 4, 6.º Matteo Boncinelli (I), 0



Grupo 2: 1. Norick Blödorn (D), 9, 2. Damian Ratajczak (PL), 3. Oskar Paluch (PL), 5. Eliminados: 4. Nazar Parnicki (UA), 4, 5. Leon Flint (GB), 3, 6. Jan Jenicek (CZ), 0



Final: 1. Daniel Klima, 2. Mathias Pollestad, 3. Damian Ratajczak, 4. Petr Chlupac, 5. Norick Blödorn, 6. Oskar Paluch