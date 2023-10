Marius Hillebrand espera que la temporada termine pronto

"El domingo se disputaba en Olching la liga nacional y después aún tengo que correr el campeonato alemán por parejas en Cloppenburg para el Landshut y luego espero que la temporada termine pronto", resopla Marius Hillebrand, "ya empezó a mediados de febrero en Francia, empezamos muy pronto entonces y ahora ya se está alargando".

La razón del comienzo temprano de la temporada fueron las primeras carreras de la liga francesa y las oportunidades de entrenamiento que se presentaron, que Hillebrand aprovechó encantado. "En principio, creo que empezar pronto es muy bueno, te da más práctica de carrera, lo que fue muy bueno para mí", dijo el piloto de 23 años, que planea empezar pronto de nuevo el año que viene. Hillebrand: "Pienso volver a correr en Francia el año que viene".

Asimismo, a Hillebrand le gustaría volver a correr en la liga polaca en 2024 y le gustaría quedarse en el AC Landshut, como reveló a SPEEDWEEK.com. "Landshut nos da la oportunidad de correr en la liga polaca y eso ya es una locura para nosotros los pilotos. Yo ya quiero seguir en la liga polaca en Alemania y también puedo esforzarme al máximo en la segunda liga, pero todavía tengo mucho que aprender en los circuitos polacos", así valora Hillebrand su situación deportiva en la liga polaca.

También le impresionan las carreras de la liga polaca: "Cuando vienes a Zielona Gora (Grünberg, nota del editor), es absolutamente increíble lo que pasa en las gradas. Llegas allí, no conoces la pista y es otra historia cuando te enfrentas a pilotos que ya han competido en el Gran Premio".

Aunque la competencia del negocio profesional viene acompañada de mecánicos permanentes, Hillebrand se ejercita mucho él mismo y también puede contar con el apoyo de su padre, con quien dirige una empresa de hojalatería. Como no hay ningún mecánico contratado permanentemente, Hillebrand se enfrenta a menudo a un reto por sí mismo, por lo que se desplaza con su equipo desde el lago de Constanza hasta Suecia para competir allí en la liga nacional.

Uno de los resultados más notables del duro trabajo de esta temporada fue el campeonato alemán de Güstrow, que el joven de 23 años terminó en tercera posición tras un salto de desempate. "Había ganado tres mangas y luego se rompió la cadena. Con los puntos de la retirada, habría sido posible incluso un puesto mejor", recuerda Hillebrand la tarde en Güstrow.

Y: "Las salidas del día fueron la bomba y fue, después de haber tenido fuertes problemas a mitad de temporada, un paso en el buen camino de nuevo. Kevin fue un número para sí mismo en el día y me alegro de que me haya salido así. Ahora veremos lo que viene el año que viene, después de que este año ya me haya clasificado para el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo".

Con éxitos como un podio en el Campeonato de Alemania, victorias en carreras anticipadas y buenas actuaciones como piloto sub24 en la liga polaca, Hillebrand siente que su carrera va por buen camino. "Por supuesto que todo el mundo tiene el objetivo de convertirse en campeón del mundo algún día, pero yo también le dije una vez a mi padre que mi único deseo es convertirme en un buen piloto alemán respetado y puedes perseguir eso y, cuando lo hayas conseguido, puedes construir sobre ello y marcarte nuevos objetivos."