Marius Hillebrand espère que la saison se terminera bientôt

"Dimanche, c'était Olching, la ligue fédérale, et ensuite je vais encore courir le championnat allemand par paires à Cloppenburg pour Landshut, et puis j'espère que la saison sera bientôt terminée aussi", souffle Marius Hillebrand, "ça a commencé dès la mi-février en France, nous avons commencé très tôt et maintenant ça s'étire déjà en longueur".

La raison de ce début de saison précoce était les courses précoces de la ligue française et les possibilités d'entraînement qui s'offraient à Hillebrand et qu'il a volontiers saisies. "Je trouve que commencer tôt est en principe une très bonne chose, cela permet d'avoir plus de pratique de la course, c'était très bien pour moi", explique le jeune homme de 23 ans, qui veut à nouveau commencer tôt l'année prochaine. Hillebrand : "Je prévois de courir à nouveau en France l'année prochaine".

De même, Hillebrand souhaite repartir en 2024 dans la ligue polonaise et rester volontiers à l'AC Landshut, comme il le confie à SPEEDWEEK.com. "Landshut nous donne la chance de courir dans la ligue polonaise et c'est déjà de la folie pour nous, les pilotes. J'aimerais déjà rester en Allemagne dans la ligue polonaise et je peux aussi me donner à fond dans la deuxième ligue, mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur les pistes polonaises", estime Hillebrand au sujet de sa situation sportive dans la ligue polonaise.

Il se montre également impressionné par les courses de la ligue polonaise : "Quand on arrive à Zielona Gora (Grünberg, note de la rédaction), c'est la folie absolue, ce qui se passe dans les gradins. On arrive là, on ne connaît pas la piste et c'est déjà une autre paire de manches quand on se retrouve face à des pilotes qui ont déjà couru en Grand Prix".

Alors que ses concurrents professionnels ont des mécaniciens attitrés, Hillebrand travaille beaucoup par lui-même et peut aussi compter sur le soutien de son père, avec lequel il dirige une entreprise de tôlerie. En l'absence d'un mécanicien permanent, Hillebrand est souvent amené à faire lui-même la navette avec son matériel entre le lac de Constance et la Suède pour y courir dans la ligue nationale.

L'un des résultats remarquables de ce travail acharné a été cette saison le championnat allemand de Güstrow, que le jeune homme de 23 ans a terminé à la troisième place après un barrage. "J'ai remporté trois manches, puis j'ai cassé la chaîne. Avec les points de l'abandon, j'aurais même pu obtenir une meilleure place", explique Hillebrand en revenant sur la soirée de Güstrow.

Et d'ajouter : "Les départs ce jour-là étaient de la bombe et, après avoir connu de gros problèmes en milieu de saison, c'était à nouveau un pas sur la bonne voie. Kevin était un numéro à lui tout seul ce jour-là et je suis content que cela se soit passé ainsi pour moi. Nous allons maintenant voir ce qu'il en sera l'année prochaine, sachant que j'ai déjà eu une place aux championnats d'Europe et du monde cette année".

Avec des succès tels qu'une place sur le podium du championnat allemand, des victoires de course dans les courses de prédicat et de bonnes performances en tant que pilote U24 dans la ligue polonaise, Hillebrand estime être sur la bonne voie dans sa carrière. "Bien sûr, tout le monde a pour objectif de devenir un jour champion du monde, mais j'ai aussi dit un jour à mon père que mon seul souhait était de devenir un bon coureur allemand respecté, et c'est ce que l'on peut poursuivre, et une fois que l'on a atteint cet objectif, on peut le développer et se fixer de nouveaux objectifs".