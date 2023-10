Marius Hillebrand spera che la stagione si concluda presto

"Domenica a Olching c'è stato il campionato nazionale e poi ho ancora il campionato tedesco a coppie a Cloppenburg per Landshut e poi spero che la stagione finisca presto", sbuffa Marius Hillebrand, "è già iniziata a metà febbraio in Francia, abbiamo iniziato molto presto allora e ora si sta già trascinando".

Il motivo dell'inizio anticipato della stagione è da ricercare nelle prime gare del campionato francese e nelle opportunità di allenamento che si sono presentate, di cui Hillebrand è stato felice di approfittare. "In linea di principio, penso che iniziare presto sia molto positivo, ti permette di fare più pratica in gara, il che è stato molto positivo per me", ha detto il 23enne, che ha intenzione di iniziare presto anche l'anno prossimo. Hillebrand: "Ho intenzione di correre di nuovo in Francia l'anno prossimo".

Allo stesso modo, Hillebrand vorrebbe correre di nuovo nel campionato polacco nel 2024 e vorrebbe rimanere con l'AC Landshut, come ha rivelato a SPEEDWEEK.com. "Landshut ci dà la possibilità di correre nel campionato polacco e questa è già una follia per noi piloti. Voglio già rimanere nel campionato polacco in Germania e posso spingermi al limite anche nella seconda lega, ma ho ancora molto da imparare sulle piste polacche", così Hillebrand valuta la sua situazione sportiva nel campionato polacco.

È anche impressionato dalle gare del campionato polacco: "Quando si viene a Zielona Gora (Grünberg, ndr), è assolutamente incredibile quello che succede sugli spalti. Arrivi lì, non conosci la pista ed è tutta un'altra storia quando ti confronti con piloti che hanno già partecipato ai Gran Premi".

Sebbene la concorrenza del settore professionale sia accompagnata da meccanici fissi, Hillebrand si allena molto da solo e può contare anche sul sostegno del padre, con cui gestisce un'azienda di lattoneria. Poiché non c'è un meccanico fisso, Hillebrand è spesso messo alla prova da solo e fa il pendolare con la sua attrezzatura dal Lago di Costanza alla Svezia per gareggiare nel campionato nazionale.

Uno dei risultati notevoli del duro lavoro di questa stagione è stato il campionato tedesco a Güstrow, che il 23enne ha concluso al terzo posto dopo una gara di salto. "Ho vinto tre manche e poi la catena si è rotta. Con i punti del ritiro, sarebbe stato possibile ottenere un piazzamento migliore", commenta Hillebrand ripensando alla serata di Güstrow.

E: "Le partenze di quel giorno sono state una bomba ed è stato, dopo i forti problemi avuti a metà stagione, un passo avanti sulla strada giusta. Kevin era un numero a sé stante nella giornata e sono contento che sia andata così per me. Ora vedremo cosa succederà l'anno prossimo, dopo che quest'anno ho già conquistato un campionato europeo e un campionato del mondo".

Con successi come il podio nel campionato tedesco, le vittorie di manche nelle gare di predicato e le buone prestazioni come corridore U24 nel campionato polacco, Hillebrand sente che la sua carriera è sulla strada giusta. "Naturalmente tutti hanno l'obiettivo di diventare un giorno un campione del mondo, ma una volta ho anche detto a mio padre che il mio unico desiderio è quello di diventare un buon corridore tedesco rispettato e che si può perseguire questo obiettivo e quando lo si è raggiunto, si può costruire su di esso e porsi nuovi obiettivi".