Marius Hillebrand espera que a época termine em breve

Marius Hillebrand é um dos pilotos que começou a sentar-se na bicicleta no início do ano e agora também está feliz quando chega a altura da pausa de inverno.

"No domingo, Olching foi a liga nacional e depois disso ainda vou correr o campeonato alemão de pares em Cloppenburg para o Landshut e depois espero que a época acabe em breve", ironiza Marius Hillebrand, "já começou em meados de fevereiro em França, começámos muito cedo e agora já se está a arrastar".

A razão para o início precoce da época foram as primeiras corridas da liga francesa e as oportunidades de treino que se apresentaram, que Hillebrand aproveitou de bom grado. "Em princípio, acho que começar cedo é muito bom, dá-nos mais prática de corrida, o que foi muito bom para mim", disse o jovem de 23 anos, que planeia começar cedo novamente no próximo ano. Hillebrand: "Tenciono voltar a correr em França no próximo ano."

Da mesma forma, Hillebrand gostaria de voltar a correr no campeonato polaco em 2024 e gostaria de permanecer no AC Landshut, como revelou ao SPEEDWEEK.com. "O Landshut dá-nos a oportunidade de correr na liga polaca e isso já é uma loucura para nós, pilotos. Já quero continuar na liga polaca na Alemanha e também posso ir até ao limite na segunda liga, mas ainda tenho muito a aprender nas pistas polacas", é assim que Hillebrand avalia a sua situação desportiva na liga polaca.

Também está impressionado com as corridas do campeonato polaco: "Quando se vem a Zielona Gora (Grünberg, nota do editor), é absolutamente espantoso o que se passa nas bancadas. Chegas lá, não conheces a pista e é uma história diferente quando enfrentas pilotos que já competiram no Grande Prémio."

Embora a concorrência do sector profissional venha acompanhada de mecânicos permanentes, Hillebrand trabalha muito por conta própria e pode também contar com o apoio do pai, com quem gere uma empresa de funilaria. Uma vez que não existe um mecânico permanente, Hillebrand é muitas vezes desafiado e, por isso, desloca-se com o seu equipamento do Lago Constança para a Suécia para correr na liga nacional desse país.

Um dos resultados notáveis do trabalho árduo desta época foi o campeonato alemão em Güstrow, que o jovem de 23 anos terminou em terceiro lugar após um salto. "Tive três vitórias nas provas eliminatórias e depois a corrente partiu-se. Com os pontos da desistência, teria sido possível um lugar ainda melhor", recorda Hillebrand a noite em Güstrow.

E: "Os arranques do dia foram uma bomba e foi, depois de ter tido fortes problemas a meio da época, um passo no caminho certo novamente. O Kevin foi um número para si próprio no dia e estou contente por ter sido assim para mim. Agora vamos ver o que acontece no próximo ano, depois de já ter conseguido um lugar no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo este ano."

Com sucessos como um lugar no pódio no campeonato alemão, vitórias em corridas de fundo e boas prestações como piloto de sub24 na liga polaca, Hillebrand sente que a sua carreira está no bom caminho. "É claro que todos têm o objetivo de se tornarem campeões do mundo um dia, mas também disse uma vez ao meu pai que o meu único desejo é tornar-me um bom e respeitado piloto alemão.