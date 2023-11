Egon Müller, icono del deporte de pista, aseguró una época dorada

Cuatro veces campeón del mundo, tres en pista larga, el único alemán que ha ganado en pista corta de velocidad. Ha ganado miles de trofeos en carreras internacionales. Y una cosa que Egon Müller siempre consiguió hacer durante su carrera fue seguir dando que hablar. En su época en activo, a menudo sorprendía a la gente con coloridos atuendos, cantaba en las discotecas y se paseaba por los estudios de televisión de la república. No había cadena en la que Egon no estuviera presente. Era un invitado permanente en las redacciones de periódicos y emisoras de radio.

Se hablaba mucho de Egon Müller, que actuaba como Amadeus Liszt la noche anterior a una carrera, ofrecía una actuación de lujo en la pista al día siguiente y volvía a entusiasmar al público. A menudo con gente en el público que había peregrinado desde las discotecas directamente al hipódromo. Se puede discutir este hecho, y muchas otras cosas que Egon hizo o dejó de hacer, como se quiera. El hecho de que se discutiera demuestra que Egon siempre sabía cómo dar tema de conversación.

No había casi nadie en la Alemania de los años 70 y 80 que no se sintiera identificado con el nombre de Egon Müller. Aún hoy, muchos aficionados al deporte le recuerdan porque siguió siendo un solicitado dialogante incluso después de que su carrera terminara en 1997 y, gracias a sus producciones de vídeo y sus presentaciones en las redes sociales, sigue sabiendo cómo ponerse en el candelero. Egon es responsable como nadie del apogeo del automovilismo en Alemania.

Mientras las carreras en pista hibernaban, los numerosos vídeos anuales, las reseñas y todo lo demás del "Raketenmüller" se proyectaban en las pantallas de los salones de los aficionados. O se descubría a Egon Müller como invitado de estudio en los programas de televisión más locos. Incluso hoy en día, sigue siendo un comentarista habitual en televisión o en los hipódromos.

Müller, el hijo menor de una familia de doce artistas de Kiel, nació con un excelente sentido del equilibrio y se dio cuenta muy pronto de que el éxito deportivo por sí solo no bastaba para convertirse en una gran figura pública.

No vino solo, recalcó una y otra vez: "Siempre es una reacción en cadena. Cuando estoy sentado en el sofá rojo de la NDR, otros representantes de los medios de comunicación lo ven y poco a poco se ponen en contacto conmigo. Siempre les pregunto si hay algo que pueda hacer, nada sucede por sí solo. Es muy importante no cejar en el empeño".

"Hoy en día, siempre tengo el mismo problema cuando hablo con los periodistas", se da cuenta este hombre de 75 años. "Tengo que explicarles de principio a fin qué son las carreras en pista. Qué es el speedway, qué es el long track, por qué no hay caja de cambios en el speedway y por qué no hay frenos. Hago este trabajo pionero con la prensa y luego algunos se mean en mí, diciendo que tengo una neurosis de perfil. No lo hago sólo por mí. Mi alma sigue siendo el automovilismo, porque es con lo que crecí. Los periódicos solían estar llenos de carreras durante días y días. Cuando salía en el programa de actualidad y al día siguiente corría en Rastede, había 3.000 o 5.000 personas porque lo habían visto".

Müller siempre ha tenido un don para inspirar y atraer a la gente, lo que a veces requiere una boca grande o un comentario displicente en el momento adecuado. "También soy más interesante que algún investigador de flores", dijo hace años en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Sin embargo, el noralemán también era consciente de que sólo le tomarían en serio si respaldaba sus eslóganes con logros deportivos. El hecho de ser el único alemán que se proclamó Campeón del Mundo de Velocidad en 1983 desempeñó un papel fundamental en su fama, convirtiendo a Egon en inmortal.

Tras cuatro rondas en el Motodrom Halbemond de Norden, en Frisia Oriental, Müller tenía el máximo de 12 puntos, y un segundo puesto en la ronda final le habría bastado para proclamarse campeón.

Contra Mitch Shirra, Tony Kasper y Hans Nielsen, tuvo una mala salida desde la segunda posición de la parrilla, pero adelantó a Kasper y Shirra por el interior en la primera curva. Al final de la tercera vuelta, Nielsen, que iba en cabeza, se retiró con la cadena rota y Müller fue uno de los pocos pilotos con el máximo para proclamarse campeón del mundo.

"Nadie me hizo la pista, estaba un poco más floja de lo normal porque le habían puesto una superficie nueva y no estaba firme", dijo el campeón. "La única persona que seguía dando vueltas por la pista a las 10 de la noche con un destornillador y quitando todas las manchas era yo. Anoté en mi libro dónde estaban los puntos blandos y dónde podía buscar un drive, y dónde no debía ir bajo ninguna circunstancia. Todavía conservo el libro. Si miras el dibujo de la pista donde entré en agarre, verás una línea ideal imposible... pero funcionó".

"Hice lo mío, fui imbatible en la pista de arena y hierba durante más de diez años", subraya Müller. "Luego también me convertí en campeón del mundo de velocidad. Pero me echarán en cara durante 100 años que compré la pista, que construyeron la pista para mí. Todavía hoy se habla de ello en Inglaterra. Por aquel entonces, había aspirantes al título de gran calibre como Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen y Hans Nielsen. Pero todos ellos tuvieron que reconocer que aquel día no eran lo bastante rápidos, así de simple".

Querido Egon, te felicitamos de todo corazón en tu 75 cumpleaños, te deseamos felicidad, buena salud y que sigas soltando la lengua.