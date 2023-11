Egon Müller, icône du sport sur piste, est à l'origine d'une ère dorée

Grâce à ses succès et à sa personnalité, Egon Müller a apporté une popularité sans précédent au sport sur piste en Allemagne dans les années 1970 et 1980. Un hommage à l'occasion de son 75e anniversaire.

Quatre fois champion du monde, trois fois sur la piste longue, le seul Allemand sur la piste courte de speedway. Il a remporté des milliers de coupes lors de courses internationales. Et s'il y a bien une chose qu'Egon Müller a toujours réussi à faire au cours de sa carrière, c'est de faire parler de lui. Durant sa période active, il surprenait souvent avec des tenues colorées, chantait dans les discothèques et faisait le tour des studios de télévision de la République. Il n'y avait pas une chaîne sur laquelle Egon n'était pas présent. Il était l'invité permanent des rédactions des journaux et des stations de radio.

On a beaucoup parlé d'Egon Müller qui, la nuit précédant une course, se produisait en tant que chanteur sous le nom d'Amadeus Liszt, livrait le lendemain des performances de pointe sur la piste et enthousiasmait à nouveau les foules. Souvent avec, dans le public, les gens qui avaient quitté les discothèques pour se rendre directement sur le circuit. On peut discuter comme on veut de ce fait, et de beaucoup d'autres choses qu'Egon a faites ou pas faites. Le fait qu'il y ait eu des discussions montre qu'Egon a toujours su faire parler de lui.

En Allemagne, dans les années 1970 et 1980, rares étaient les citoyens qui ne connaissaient pas le nom d'Egon Müller. Même aujourd'hui, de nombreux fans de sport se souviennent encore de lui, car même après la fin de sa carrière en 1997, il est toujours resté un interlocuteur très demandé et, grâce à ses productions vidéo et à sa présentation dans les médias sociaux, il sait encore parfaitement se mettre en scène. Egon est plus que tout autre responsable de l'âge d'or du sport sur piste en Allemagne.

Alors que le sport sur piste était en hibernation, les nombreuses vidéos annuelles, les rétrospectives et tout ce qu'il y avait d'autre du "Raketenmüller" défilaient sur les écrans dans les salons des fans. Ou bien on découvrait Egon Müller en tant qu'invité de studio dans les émissions de télévision les plus folles. Aujourd'hui encore, il intervient régulièrement comme co-commentateur à la télévision ou sur les circuits.

Dernier enfant d'une famille d'artistes de Kiel comptant douze frères et sœurs, Müller, qui a reçu son excellent sens de l'équilibre à la naissance, a compris très tôt que le succès sportif ne suffisait pas pour devenir un grand, même dans l'estime du public.

Cela ne s'est pas fait tout seul, a-t-il toujours souligné : "C'est toujours une réaction en chaîne. Lorsque je suis assis sur le canapé rouge de la NDR, d'autres représentants des médias le voient et me contactent peu à peu. Je demande de temps en temps si l'on peut faire quelque chose, rien ne marche tout seul. Il est très important de rester en contact".

"Aujourd'hui, j'ai toujours le même problème lorsque je parle aux journalistes", a remarqué l'homme de 75 ans. "Je dois leur expliquer à tous, du début à la fin, ce qu'est le sport sur piste. Qu'est-ce que le speedway, qu'est-ce que la piste longue, pourquoi ils n'ont pas de boîte de vitesses en speedway et pourquoi pas de frein. Je fais ce travail de pionnier auprès de la presse et ensuite certains me pissent dessus en disant que j'ai une névrose de profil. Je ne fais pas ça pour moi tout seul. J'ai toujours le sport sur piste dans le sang, car c'est avec lui que j'ai grandi. Avant, les journaux étaient remplis de courses pendant des jours. Avant, quand je passais dans le studio de sport actuel et que le lendemain je courais à Rastede, il y avait 3000 ou 5000 personnes qui étaient là parce qu'elles avaient vu ça".

Müller a toujours eu le don d'enthousiasmer les gens et de les faire participer, ce qui nécessite parfois une grande gueule ou une phrase à l'emporte-pièce au bon moment. "Je suis plus intéressant que n'importe quelle chercheuse de fleurs", a-t-il déclaré il y a des années dans une interview de SPEEDWEEK.com.

Mais l'Allemand du Nord était également conscient qu'il ne serait pris au sérieux que s'il étayait ses slogans par des performances sportives. Le fait qu'il ait été le seul Allemand à devenir champion du monde de speedway en 1983 a largement contribué à sa notoriété - c'est ainsi qu'Egon est devenu immortel.

Après quatre manches, Müller avait obtenu le maximum de points 12 au Motodrom Halbemond à Norden en Frise orientale, et la deuxième place lui aurait suffi pour devenir champion lors de la dernière manche.

Face à Mitch Shirra, Tony Kasper et Hans Nielsen, il a pris un départ misérable depuis la deuxième place sur la grille, mais a dépassé Kasper et Shirra sur la ligne intérieure dans le premier virage. A la fin du troisième tour, Nielsen, qui était en tête de manière souveraine, est tombé en panne à cause d'une rupture de chaîne et Müller a été l'un des rares pilotes à être champion du monde avec le maximum.

"Personne n'a fait la piste pour moi, elle était juste un peu plus lâche que d'habitude parce qu'ils avaient mis un nouveau revêtement et qu'il n'a pas pris", a raconté le champion. "Le seul qui a fait le tour de la piste à 22 heures avec un tournevis et qui a gratté toutes les taches, c'est moi. J'ai noté dans mon livre où se trouvaient les endroits mous et où je pouvais chercher des moteurs - et où je ne devais en aucun cas aller. J'ai encore ce livre aujourd'hui. Si tu vois le dessin de la piste où j'ai inscrit la poignée, tu vois une ligne idéale impossible - mais elle a fonctionné".

"J'ai fait mon truc, j'ai été imbattable pendant plus de dix ans sur la piste en sable et en herbe", souligne Müller. "Ensuite, j'ai aussi été champion du monde de speedway. Mais ils me reprocheront encore pendant 100 ans d'avoir acheté la piste, d'avoir construit la piste pour moi. C'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui en Angleterre. À l'époque, Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen et Hans Nielsen étaient des prétendants au titre de très haut niveau. Mais ils ont tous dû reconnaître qu'ils n'étaient pas assez rapides ce jour-là - c'est aussi simple que ça".

Cher Egon, nous te félicitons de tout cœur pour ton 75e anniversaire, te souhaitons bonheur et santé et que ta langue continue à se délier.