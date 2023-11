L'icona dello sport su pista Egon Müller ha garantito un'epoca d'oro

Con i suoi successi e la sua personalità, Egon Müller ha portato una popolarità senza precedenti al ciclismo su pista in Germania negli anni Settanta e Ottanta. Un omaggio in occasione del suo 75° compleanno.

Quattro volte campione del mondo, tre volte sulla pista lunga, unico tedesco a vincere sulla pista corta dello speedway. Ha vinto migliaia di trofei in gare internazionali. E una cosa che Egon Müller è sempre riuscito a fare durante la sua carriera è stata quella di rimanere un punto di riferimento. Ai tempi in cui era attivo, sorprendeva spesso le persone con abiti colorati, cantava nelle discoteche e sfrecciava negli studi televisivi della Repubblica. Non c'era emittente in cui Egon non fosse presente. Era un ospite fisso nelle redazioni dei giornali e delle radio.

Si è parlato molto di Egon Müller, che si è esibito nei panni di Amadeus Liszt la sera prima di una gara, ha offerto una performance di altissimo livello in pista il giorno successivo e ha nuovamente entusiasmato le folle. Spesso tra il pubblico c'erano persone che avevano fatto il pellegrinaggio dalle discoteche direttamente all'autodromo. Si può discutere di questo fatto, e di molte altre cose che Egon ha fatto o non ha fatto, come si vuole. Il fatto che ci sia stata una discussione dimostra che Egon sapeva sempre come fornire un argomento di conversazione.

Negli anni '70 e '80, in Germania, non c'era quasi nessuno che non potesse fare riferimento al nome di Egon Müller. Ancora oggi, molti appassionati di sport si ricordano di lui perché è rimasto un interlocutore ricercato anche dopo la fine della sua carriera nel 1997 e, grazie alle sue produzioni video e alle presentazioni sui social media, sa ancora come mettersi in luce. Egon è responsabile come nessun altro del periodo di massimo splendore delle corse su pista in Germania.

Mentre le corse su pista erano in letargo, i numerosi video annuali, le recensioni e tutto il resto del "Raketenmüller" venivano proiettati sugli schermi dei salotti degli appassionati. Oppure Egon Müller è stato scoperto come ospite in studio nei più folli programmi televisivi. Ancora oggi, è regolarmente co-commentatore in televisione o in pista.

Müller, figlio minore di una famiglia di dodici artisti di Kiel, è nato con un eccellente senso dell'equilibrio e ha capito presto che il solo successo sportivo non era sufficiente per diventare un grande personaggio pubblico.

Non è arrivato da solo, ha sottolineato più volte: "È sempre una reazione a catena. Quando sono seduto sul divano rosso della NDR, altri rappresentanti dei media lo vedono e gradualmente si mettono in contatto con me. Chiedo sempre loro se c'è qualcosa che posso fare, nulla accade da solo. È molto importante continuare a lavorare".

"Oggi ho sempre lo stesso problema quando parlo con i giornalisti", si rende conto il 75enne. "Devo spiegare loro dall'inizio alla fine cos'è la corsa su pista. Cos'è lo speedway, cos'è la pista lunga, perché nello speedway non c'è il cambio e perché non ci sono i freni. Faccio questo lavoro pionieristico con la stampa e poi alcuni mi danno addosso, dicendo che ho una nevrosi da profilo. Non lo faccio solo per me stesso. La mia linfa vitale sono ancora le corse su pista, perché è con quelle che sono cresciuto. I giornali erano pieni di gare per giorni e giorni. Quando partecipavo al programma di attualità e il giorno dopo correvo a Rastede, c'erano 3.000 o 5.000 persone perché l'avevano visto".

Müller ha sempre avuto la capacità di ispirare e coinvolgere le persone, cosa che a volte richiede una bocca larga o un'osservazione stravagante al momento giusto. "Sono anche più interessante di qualche ricercatore di fiori", disse anni fa in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Tuttavia, il tedesco del nord era anche consapevole che sarebbe stato preso sul serio solo se avesse sostenuto i suoi slogan con risultati sportivi. Il fatto di essere stato l'unico tedesco a diventare Campione del Mondo di Speedway nel 1983 ha giocato un ruolo importante nella sua fama, rendendo Egon immortale.

Dopo quattro gare al Motodrom Halbemond di Norden, nella Frisia orientale, Müller aveva il massimo di 12 punti e il secondo posto nell'ultima gara gli sarebbe bastato per diventare campione.

Contro Mitch Shirra, Tony Kasper e Hans Nielsen, Müller è partito male dalla seconda posizione in griglia, ma ha passato Kasper e Shirra sulla linea interna alla prima curva. Alla fine del terzo giro, Nielsen, che era in vantaggio, si è ritirato per la rottura della catena e Müller è stato uno dei pochi piloti con il massimo per diventare campione del mondo.

"Nessuno ha fatto la pista per me, era solo un po' più allentata del solito perché avevano messo una nuova superficie e non era solida", ha detto il campione. "L'unica persona che alle 22.00 girava ancora per la pista con un cacciavite e rimuoveva tutte le macchie ero io. Ho scritto sul mio quaderno dove erano i punti più morbidi e dove potevo cercare un'unità - e dove non dovevo andare in nessun caso. Ho ancora il libro oggi. Se guardate il disegno della pista dove sono entrato nel grip, vedrete una linea ideale impossibile, ma ha funzionato".

"Ho fatto il mio dovere, sono stato imbattibile sulle piste di sabbia e di erba per oltre dieci anni", sottolinea Müller. "Poi sono diventato anche campione del mondo di speedway. Ma per 100 anni mi rinfacceranno che ho comprato la pista, che l'hanno costruita per me. In Inghilterra se ne parla ancora oggi. All'epoca c'erano pretendenti al titolo di altissimo livello come Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen e Hans Nielsen. Ma tutti loro hanno dovuto riconoscere che quel giorno non erano abbastanza veloci: è così semplice".

Caro Egon, ci congratuliamo di cuore con te per il tuo 75° compleanno, ti auguriamo felicità, buona salute e di continuare a parlare a ruota libera.