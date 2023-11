O ícone do desporto de pista Egon Müller assegurou uma era de ouro

Com os seus êxitos e a sua personalidade, Egon Müller trouxe uma popularidade sem precedentes ao ciclismo de pista na Alemanha nos anos 70 e 80. Uma homenagem por ocasião do seu 75º aniversário.

Quatro vezes campeão do mundo, três vezes na pista longa, o único alemão a vencer na pista curta de velocidade. Ganhou milhares de troféus em corridas internacionais. E uma coisa que Egon Müller sempre conseguiu fazer durante a sua carreira foi continuar a dar que falar. Nos seus tempos de ativo, surpreendia frequentemente as pessoas com roupas coloridas, cantava nas discotecas e passava pelos estúdios de televisão da República. Não havia estação em que Egon não estivesse presente. Era um convidado permanente nas redacções dos jornais e das estações de rádio.

Discutiu-se muito sobre Egon Müller, que actuou como Amadeus Liszt na noite anterior a uma corrida, fez uma atuação de topo na pista no dia seguinte e voltou a emocionar as multidões. Muitas vezes com pessoas na plateia que tinham feito a peregrinação das discotecas diretamente para a pista de corridas. Podem discutir este facto, e muitas outras coisas que o Egon fez ou não fez, como quiserem. O facto de haver discussão mostra que Egon sabia sempre como criar um tema de conversa.

Nos anos 70 e 80, não havia praticamente ninguém na Alemanha que não se identificasse com o nome Egon Müller. Ainda hoje, muitos adeptos do desporto se lembram dele, porque continuou a ser um interlocutor muito procurado, mesmo depois de a sua carreira ter terminado em 1997 e, graças às suas produções de vídeo e apresentações nas redes sociais, continua a saber colocar-se na ribalta. Egon é responsável, como nenhum outro, pelo apogeu das corridas de automóveis na Alemanha.

Enquanto as corridas de automóveis estavam em hibernação, os numerosos vídeos anuais, as críticas e tudo o mais do "Raketenmüller" eram exibidos nos ecrãs das salas de estar dos adeptos. Ou Egon Müller foi descoberto como convidado de estúdio nos programas de televisão mais loucos. Ainda hoje, continua a ser um co-comentador regular na televisão ou nas pistas de corridas.

Müller, o filho mais novo de uma família de doze artistas de Kiel, nasceu com um excelente sentido de equilíbrio e percebeu cedo que o sucesso desportivo não era suficiente para se tornar uma grande figura pública.

O sucesso não surge por si só, sublinha: "É sempre uma reação em cadeia. Quando estou sentado no sofá vermelho da NDR, outros representantes dos meios de comunicação social vêem-no e entram gradualmente em contacto. Pergunto-lhes sempre se há alguma coisa que eu possa fazer, nada acontece por si só. É muito importante continuar a trabalhar".

"Hoje em dia, tenho sempre o mesmo problema quando falo com os jornalistas", constata o homem de 75 anos. "Tenho de lhes explicar do princípio ao fim o que são as corridas de pista. O que é o speedway, o que é a pista longa, porque é que não há caixa de velocidades no speedway e porque é que não há travões. Faço este trabalho pioneiro com a imprensa e depois há quem me chateie, dizendo que tenho uma neurose de perfil. Não estou a fazer isto só para mim. A minha força vital continua a ser as corridas de pista, porque foi com elas que cresci. Os jornais costumavam estar cheios de corridas durante dias a fio. Quando eu estava no programa de actualidades e corria em Rastede no dia seguinte, estavam lá 3.000 ou 5.000 pessoas porque tinham visto."

Müller sempre teve o dom de inspirar e envolver as pessoas, o que por vezes requer uma boca grande ou um comentário irreverente no momento certo. "Também sou mais interessante do que qualquer investigador de flores", disse há alguns anos numa entrevista à SPEEDWEEK.com.

No entanto, o norte-alemão também sabia que só seria levado a sério se apoiasse os seus slogans em êxitos desportivos. O facto de ter sido o único alemão a sagrar-se Campeão do Mundo de Velocidade em 1983 desempenhou um papel importante na sua fama - tornando Egon imortal.

Após quatro rondas no Motodrom Halbemond em Norden, na Frísia Oriental, Müller tinha o máximo de 12 pontos e um segundo lugar na última ronda teria sido suficiente para se tornar campeão.

Contra Mitch Shirra, Tony Kasper e Hans Nielsen, Müller teve um arranque miserável a partir do segundo lugar da grelha, mas passou Kasper e Shirra na linha interior na primeira curva. No final da terceira volta, Nielsen, que estava numa liderança dominante, retirou-se com uma corrente partida e Müller foi um dos poucos pilotos com o máximo para se tornar campeão do mundo.

"Ninguém fez a pista por mim, estava um pouco mais solta do que o habitual porque tinham colocado uma nova superfície e não estava firme", disse o campeão. "A única pessoa que ainda estava a andar pela pista às 10 da noite com uma chave de fendas e a remover todas as manchas era eu. Escrevi no meu livro onde estavam os pontos moles e onde podia procurar uma condução - e onde não devia ir em circunstância alguma. Ainda hoje tenho o livro. Se olharem para o desenho da pista onde entrei na aderência, verão uma linha ideal impossível - mas funcionou."

"Fiz o que tinha a fazer, fui imbatível na pista de areia e relva durante mais de dez anos", sublinha Müller. "Depois também me tornei campeão mundial de velocidade. Mas durante 100 anos vão acusar-me de ter comprado a pista, de a terem construído para mim. As pessoas ainda hoje falam disso em Inglaterra. Na altura, havia candidatos ao título de grande calibre, como Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen e Hans Nielsen. Mas todos eles tiveram de reconhecer que não eram suficientemente rápidos nesse dia - é tão simples quanto isso."

Caro Egon, felicitamo-lo do fundo do coração pelo seu 75º aniversário, desejamos-lhe felicidade, boa saúde e que continue a ter uma língua solta.