Cómo venció Jason Crump a la maldición del segundo puesto

En diciembre de 1923, se celebró en Australia la primera carrera de speedway de la historia y el primer campeón del mundo también procedía de allí. Un piloto del quinto continente ha ganado la corona mundial en nueve ocasiones, siendo Jason Crump el más laureado con tres títulos. El camino de Jason Crump hacia las carreras de speedway se fraguó en su cuna, ya que su padre Phil Crump y su abuelo Neil Street ya eran pilotos de speedway. El piloto de 48 años creció rodeado de los grandes de este deporte.

Aunque Jason Crump no pudo ganar el título australiano sub-21 en su joven carrera, en parte porque no se concedió en 1994 y 1995, compitió en la final mundial de speedway en 1994. A la edad de 19 años, sumó seis puntos en la última final de un día en Vojens y terminó undécimo. Al año siguiente, Crump ganó el título del Campeonato del Mundo Sub-21 y debutó en el Gran Premio de Hackney con una wildcard.

La primera de sus 23 victorias como piloto permanente de GP llegó en 1996. "En lo que respecta a los Grandes Premios, no fue un año muy bueno para mí. Fue un año de aprendizaje, un año difícil, y no me fue especialmente bien", recuerda el australiano. "No conseguí juntar las cosas en los Grandes Premios".

En Hackney, sin embargo, todo encajó. Jason: "Tenía muchas ganas de correr en Hackney. El año anterior fui wildcard y me fue razonablemente bien. Recuerdo que mi padre y uno de mis amigos volaron para ver el Gran Premio. Fue bonito tenerlos allí conmigo, verlos y pasar tiempo con ellos. La carrera no me fue especialmente bien en las series, pero conseguí reponerme en la última y llegar a la final. Probablemente era el único piloto en la final que no tenía nada que perder: Billy Hamill y Hans Nielsen luchaban por el campeonato del mundo y Greg Hancock por un puesto en el podio. ¿Quizás se olvidaron de que yo estaba allí? Hice una buena salida y no pudieron alcanzarme".

A pesar de ganar en Hackney, Crump volvió a quedar fuera de la serie en un principio y tuvo que abrirse camino de nuevo en los Grandes Premios. Tras el cambio de milenio, se convirtió cada vez más en un aspirante al título y ganó la plata mundialista en 2001, 2002 y 2003, antes de ganar el título por primera vez en 2004.

"Hasta 2001, nunca había subido al podio en la clasificación general. Recordando aquel año, perdí el Campeonato del Mundo en la primera cita del año, lo que fue lamentable. Me resultó especialmente frustrante. El año siguiente, 2002, fue un poco diferente. Empecé el año lesionado y llevaba un mes sin correr antes del primer GP. En 2002 acepté que Tony era mejor. En las series de 2003, todo se redujo a una decisión arbitral. Nicki Pedersen era excepcionalmente buena. Venía de 2001 y 2002, que no fueron especialmente buenos. Pero lo hizo en 2003. La exclusión que sufrí al final de la noche en aquel GP de velocidad de Noruega fue una decisión 50-50. Es duro cuando el gran título está en juego y no tienes ninguna oportunidad de luchar por él porque te excluyen. Pero me ha hecho ser más decidido. Demostré durante esos tres años que era constante y sabía que no tenía que hacer mucho más para ganar".

En 2004, Crump superó la maldición del segundo puesto y ganó el primero de sus tres títulos mundiales. "De repente era campeón. No es que no entendiera por qué. Lo entendía porque siempre he sido muy analítico en mis carreras. Simplemente me funcionó y fue una bonita recompensa. Si alguien es segundo en el campeonato del mundo tres años seguidos y luego lo gana, entendería que es muy difícil describir esas sensaciones. Es algo que ocurre una vez en la vida. Es una emoción que no se tiene muy a menudo. Tener la sensación de ganar por fin después de todo lo que había pasado era más de lo que podía soportar en aquel momento".

Después de que Tony Rickardsson se proclamara campeón del mundo en 2005, Crump recuperó el título en 2006 y pudo convertirse en número uno por tercera vez en 2009, a pesar de luchar contra una lesión en el brazo que le limitó mucho, especialmente en la prueba de Italia. "Fue una pena que la temporada 2009 tuviera que acabar así, pero así son las carreras y te llevas lo bueno con lo malo. Al final, conseguí sumar los puntos suficientes para ganar el campeonato por 15 puntos. Un año después, en 2010, volví a subir al podio. A partir de entonces estaba un poco quemado, por mucho que pensara que quería volver a ser campeón del mundo. Los últimos diez años me habían afectado mucho. Estaba casi al final de mi etapa en la cima de las carreras de velocidad, y así fue como sucedió".

En su última temporada de Grandes Premios, Crump fue una importante fuente de calma para su compatriota Chris Holder, que se encontraba en una batalla por el título mundial con la experimentada Nicki Pedersen. "Chris necesitaba a alguien que le recordara que todo lo demás no le iba a ayudar a convertirse en campeón del mundo. Cinco minutos de concentración le harían campeón del mundo y probablemente sólo necesitaba que alguien se lo recordara durante un minuto. Tenía la sensación de que se me había acabado el tiempo. En ese momento en particular, cuando estaba tan emocionado y el Campeonato del Mundo estaba en juego, necesitaba algo de tranquilidad. Tengo la sensación de que le ayudó un poco. Pero al final, él seguía siendo el que estaba encima de la moto y tenía que ponerlo todo junto, y así lo hizo. Me alegré mucho por Chris aquella noche".

El final de la temporada 2012 también marcó el final de la carrera en activo de Jason Crump, quien, al igual que la leyenda sueca Ove Fundin, logró diez podios consecutivos en los Campeonatos del Mundo y también cosechó éxitos con el equipo australiano en la Copa del Mundo. Además, se clasificó cuatro veces para la final del Campeonato del Mundo en pista larga.