Comment Jason Crump a vaincu la malédiction des deuxièmes places

En décembre 1923, la première course de speedway de l'histoire a eu lieu en Australie et le premier champion du monde venait également de ce pays. Un pilote du cinquième continent a remporté neuf fois la couronne mondiale, Jason Crump étant le plus titré avec trois titres. Jason Crump a été initié au speedway dès le berceau, car son père Phil Crump et son grand-père Neil Street étaient déjà des pilotes de speedway. Aujourd'hui âgé de 48 ans, il a donc grandi entouré de grands noms du sport.

Alors que Jason Crump n'a pas réussi à remporter le titre australien des moins de 21 ans au cours de sa jeune carrière, notamment parce que celui-ci n'a pas été attribué en 1994 et 1995, il a participé à la finale mondiale de speedway dès 1994. A 19 ans, il a marqué six points lors de la dernière finale d'un jour à Vojens et s'est classé onzième. L'année suivante, Crump a remporté le titre de champion du monde des moins de 21 ans et a fait ses débuts en Grand Prix à Hackney avec une wild card.

En 1996, il a remporté la première de ses 23 victoires en tant que pilote de GP permanent. "En ce qui concerne les Grands Prix, ce n'était pas une très bonne année pour moi. C'était une année d'apprentissage, une année difficile, et je ne l'ai pas très bien fait", s'est souvenu l'Australien. "En Grand Prix, je n'ai pas réussi à faire coïncider les choses".

A Hackney, tout s'est toutefois bien passé. Jason : "J'étais impatient d'aller à Hackney. L'année précédente, j'avais été wildcard et je m'étais à peu près bien débrouillé. Je me souviens qu'à l'époque, mon père et un de mes potes avaient pris l'avion pour venir voir ce Grand Prix. C'était sympa de les avoir avec moi là-bas, de les voir et de passer du temps avec eux. La course ne s'est pas très bien passée pour moi lors des manches préliminaires, mais j'ai réussi à me ressaisir lors de la dernière manche et à atteindre la finale. J'étais probablement le seul pilote en finale qui n'avait rien à perdre - Billy Hamill et Hans Nielsen se battaient pour le championnat du monde et Greg Hancock pour une place sur le podium. Ils ont peut-être oublié que j'étais là ? J'ai pris un bon départ et ils n'ont pas pu me rattraper".

Malgré sa victoire à Hackney, Crump s'est d'abord retrouvé hors de la série et a dû faire son retour en Grand Prix. Après le tournant du millénaire, il s'est progressivement mué en prétendant au titre et a remporté l'argent du championnat du monde en 2001, 2002 et 2003, avant que le titre ne s'ouvre pour la première fois en 2004.

"Jusqu'en 2001, je n'étais jamais monté sur le podium au classement général. Si l'on revient sur cette année, j'ai perdu le championnat du monde lors du premier meeting de l'année, ce qui était malheureux. J'ai trouvé cela particulièrement frustrant. L'année suivante, 2002, a été un peu différente. J'ai commencé l'année blessé et je n'avais pas roulé pendant environ un mois avant le premier GP. En 2002, j'ai en quelque sorte accepté le fait que Tony était meilleur. Dans la série 2003, tout dépendait de la décision d'un arbitre. Nicki Pedersen était exceptionnellement bon. Il venait des années 2001 et 2002, qui n'étaient pas très bonnes. Mais il a réussi en 2003. L'exclusion que j'ai reçue vers la fin de la nuit lors de ce GP de speedway en Norvège était une décision à 50-50. C'est dur quand il s'agit du grand titre et que vous n'avez aucune chance de vous battre pour lui parce que vous êtes exclu. Mais cela m'a rendu plus déterminé. Pendant ces trois années, j'ai montré que j'étais là de manière constante et je savais que je n'avais pas besoin de faire grand-chose de différent pour gagner".

En 2004, Crump a surmonté la malédiction des deuxièmes places et a remporté le premier de ses trois titres de champion du monde. "Tout à coup, j'étais champion. Ce n'est pas comme si je n'avais pas compris pourquoi. J'ai compris pourquoi parce que j'ai toujours été très analytique dans mes courses. Cela a simplement fonctionné pour moi et c'était une belle récompense. Si quelqu'un était deuxième du championnat du monde trois années de suite et le gagnait, il comprendrait qu'il est très difficile de décrire ces sentiments. C'est quelque chose d'unique. Ce sont des émotions que l'on n'a pas très souvent. Avoir le sentiment de gagner enfin après tout ce que j'avais traversé, c'était plus que je ne pouvais supporter à l'époque".

Après que Tony Rickardsson a été sacré champion du monde en 2005, Crump a récupéré le titre en 2006 et a pu devenir numéro 1 pour la troisième fois en 2009, bien qu'il ait dû lutter contre une blessure au bras qui l'a fortement limité, notamment lors de l'événement en Italie. "C'était dommage que la saison 2009 se termine ainsi, mais c'est la course, et on prend le bon comme le mauvais. Au final, j'ai réussi à récolter juste assez de points pour remporter le championnat avec 15 points d'avance. Un an plus tard, en 2010, je suis à nouveau monté sur le podium. A partir de là, j'étais un peu cramé, même si je pensais que je voulais redevenir champion du monde. Les dix dernières années m'avaient demandé beaucoup d'efforts. J'étais presque arrivé au bout de mon temps au sommet du speedway, et c'est ce qui s'est passé".

Lors de sa dernière saison en Grand Prix, Crump a été un important havre de paix pour son compatriote Chris Holder, qui était en lutte pour le titre mondial avec l'expérimenté Nicki Pedersen. "Chris avait besoin de quelqu'un pour lui rappeler que tout le reste ne l'aiderait pas à devenir champion du monde. Cinq minutes de concentration feraient de lui un champion du monde et il avait probablement juste besoin de quelqu'un pour le lui rappeler pendant une minute. J'avais l'impression que mon temps était révolu. En ce moment particulier, où il était si émotif et où le championnat du monde était en jeu, il avait besoin d'être rassuré. J'ai l'impression que cela l'a un peu aidé. Mais au final, c'est toujours lui qui était sur la moto et qui devait tout assembler, ce qu'il a fait. J'étais très heureux pour Chris ce soir-là".

La fin de la saison 2012 a également marqué, dans un premier temps, la fin de la carrière active de Jason Crump qui, à l'instar de la légende suédoise Ove Fundin, a obtenu dix podiums consécutifs en championnat du monde et s'est également illustré en Coupe du monde avec l'équipe australienne. Il s'est en outre qualifié quatre fois pour la finale du championnat du monde de longue piste.