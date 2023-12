Come Jason Crump ha sconfitto la maledizione del secondo posto

Nel dicembre del 1923, la prima gara di speedway della storia si svolse in Australia, da dove proveniva anche il primo campione del mondo. Un pilota del quinto continente ha vinto la corona di campione del mondo per nove volte, e Jason Crump è il più vincente con tre titoli. La strada di Jason Crump verso le gare di speedway è stata tracciata nella culla, poiché suo padre Phil Crump e suo nonno Neil Street erano già piloti di speedway. Il 48enne è cresciuto circondato dai grandi di questo sport.

Nella sua giovane carriera Jason Crump non è riuscito a vincere il titolo australiano U21, anche perché non è stato assegnato nel 1994 e nel 1995, ma ha partecipato alla finale mondiale di speedway nel 1994. All'età di 19 anni, ha ottenuto sei punti nell'ultima finale di un giorno a Vojens e si è classificato undicesimo. L'anno successivo, Crump ha vinto il titolo di campione del mondo U21 e ha debuttato nel Grand Prix di Hackney con una wild card.

La prima delle sue 23 vittorie come pilota permanente di GP seguì nel 1996. "Per quanto riguarda i Gran Premi, non è stato un anno molto positivo per me. È stato un anno di apprendimento, un anno difficile, e non sono andato particolarmente bene", ha ricordato l'australiano. "Non sono riuscito a mettere insieme le cose nei Gran Premi".

Ad Hackney, tuttavia, tutto è andato al suo posto. Jason: "Non vedevo l'ora di arrivare ad Hackney. L'anno prima ero una wildcard e avevo fatto abbastanza bene. Ricordo che mio padre e uno dei miei amici erano venuti a vedere il Gran Premio. È stato bello averli con me, vederli e passare del tempo con loro. La gara non è andata particolarmente bene per me nelle manche, ma sono riuscito a riprendermi nell'ultima manche e ad arrivare in finale. Probabilmente ero l'unico pilota in finale che non aveva nulla da perdere: Billy Hamill e Hans Nielsen stavano lottando per il campionato del mondo e Greg Hancock per il podio. Forse si sono dimenticati della mia presenza? Ho fatto una buona partenza e non sono riusciti a raggiungermi".

Nonostante la vittoria ad Hackney, Crump è rimasto inizialmente fuori dalla serie e ha dovuto lavorare per rientrare nei Gran Premi. Dopo l'inizio del nuovo millennio, Crump è diventato sempre più un pretendente al titolo e ha conquistato l'argento nel Campionato del Mondo nel 2001, 2002 e 2003, prima di vincere il titolo per la prima volta nel 2004.

"Fino al 2001 non ero mai salito sul podio della classifica generale. Ripensando a quell'anno, ho perso il Campionato del Mondo nel primo incontro dell'anno, il che è stato un peccato. L'ho trovato particolarmente frustrante. L'anno successivo, il 2002, è stato un po' diverso. Ho iniziato l'anno con un infortunio e non ho corso per circa un mese prima del primo GP. Nel 2002 ho accettato il fatto che Tony fosse migliore. Nella serie del 2003 si è trattato di una decisione dell'arbitro. Nicki Pedersen è stato eccezionalmente bravo. Veniva dal 2001 e dal 2002, che non erano stati particolarmente buoni. Ma lo ha fatto nel 2003. L'esclusione che ho avuto verso la fine della serata in quel GP di speedway in Norvegia è stata una decisione 50-50. È dura quando c'è in palio un titolo importante e non hai la possibilità di lottare perché sei stato escluso. Ma questo mi ha reso più determinato. In quei tre anni ho dimostrato di essere costante e sapevo di non dover fare molto di diverso per vincere".

Nel 2004, Crump ha superato la maledizione del secondo posto e ha vinto il primo dei tre titoli mondiali. "Improvvisamente sono diventato campione. Non è che non capissi perché. Lo capivo perché sono sempre stato molto analitico nelle mie gare. Per me ha funzionato ed è stata una bella ricompensa. Se qualcuno arriva secondo nel campionato del mondo per tre anni di fila e poi lo vince, capisce che è molto difficile descrivere queste sensazioni. È una cosa che capita una volta nella vita. È un'emozione che non si prova spesso. Provare la sensazione di vincere finalmente dopo tutto quello che avevo passato era più di quanto potessi sopportare in quel momento".

Dopo che Tony Rickardsson è diventato campione del mondo nel 2005, Crump ha reclamato il titolo nel 2006 ed è riuscito a diventare il numero uno per la terza volta nel 2009, nonostante abbia lottato con un infortunio al braccio che lo ha fortemente limitato, soprattutto durante l'evento in Italia. "È stato un peccato che la stagione 2009 si sia conclusa in quel modo, ma le corse sono così e si prende il buono e il cattivo tempo. Alla fine, sono riuscito a fare abbastanza punti per vincere il campionato con 15 punti di vantaggio. Un anno dopo, nel 2010, sono salito di nuovo sul podio. Da quel momento in poi ero un po' stanco, per quanto pensassi di voler tornare campione del mondo. Gli ultimi dieci anni mi avevano tolto molto. Ero quasi alla fine del mio periodo al vertice delle gare di speedway, ed è così che è successo".

Nella sua ultima stagione di Grand Prix, Crump è stato un'importante fonte di tranquillità per il suo connazionale Chris Holder, in lotta per il titolo mondiale con l'esperta Nicki Pedersen. "Chris aveva bisogno di qualcuno che gli ricordasse che tutte le altre cose non lo avrebbero aiutato a diventare campione del mondo. Cinque minuti di concentrazione lo avrebbero reso campione del mondo e probabilmente aveva bisogno di qualcuno che glielo ricordasse per un minuto. Avevo la sensazione che il mio tempo fosse scaduto. In quel momento particolare, quando era così emozionato e il Campionato del Mondo era in gioco, aveva bisogno di essere rassicurato. Ho la sensazione che l'abbia aiutato un po'. Ma alla fine era ancora lui a guidare la moto e doveva mettere tutto insieme, cosa che ha fatto. Sono stato molto felice per Chris quella sera".

La fine della stagione 2012 ha segnato anche la fine della carriera attiva di Jason Crump, che, come la leggenda svedese Ove Fundin, ha ottenuto dieci podi consecutivi ai Campionati del Mondo e ha avuto successo con la squadra australiana in Coppa del Mondo. Si è inoltre qualificato quattro volte per la finale del Campionato del mondo su pista lunga.