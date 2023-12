Como Jason Crump venceu a maldição do segundo lugar

No período que antecede o Natal, estamos a recordar 100 anos de corridas de velocidade num calendário do Advento da SPEEDWEEK. Atrás da primeira porta está Jason Crump, tricampeão mundial.

Em dezembro de 1923, a primeira corrida de speedway da história teve lugar na Austrália e o primeiro campeão mundial também veio de lá. Um piloto do quinto continente ganhou a coroa do campeonato do mundo nove vezes, sendo Jason Crump o mais bem sucedido, com três títulos. O caminho de Jason Crump para as corridas de speedway foi traçado no berço, uma vez que o seu pai Phil Crump e o seu avô Neil Street já eram pilotos de speedway. O jovem de 48 anos cresceu rodeado pelos grandes nomes do desporto.

Embora Jason Crump não tenha conseguido ganhar o título australiano de sub-21 na sua jovem carreira, em parte porque não foi atribuído em 1994 e 1995, competiu na Final Mundial de Speedway em 1994. Com 19 anos, marcou seis pontos na última final de um dia em Vojens e terminou em décimo primeiro. No ano seguinte, Crump ganhou o título do Campeonato do Mundo de Sub-21 e estreou-se no Grande Prémio em Hackney com um wildcard.

A primeira das suas 23 vitórias como piloto permanente de GP seguiu-se em 1996. "No que diz respeito aos Grandes Prémios, não foi um ano muito bom para mim. Foi um ano de aprendizagem, um ano difícil, e não me saí particularmente bem", recordou o australiano. "Não consegui juntar as coisas no Grande Prémio".

Em Hackney, no entanto, tudo se encaixou. Jason: "Estava ansioso por Hackney. Fui um wildcard no ano anterior e saí-me razoavelmente bem. Lembro-me do meu pai e de um dos meus amigos terem voado para ver o Grande Prémio na altura. Foi bom tê-los lá comigo, vê-los e passar algum tempo com eles. A corrida não correu muito bem para mim nas eliminatórias, mas consegui recompor-me na última eliminatória e chegar à final. Eu era provavelmente o único piloto na final que não tinha nada a perder - Billy Hamill e Hans Nielsen estavam a lutar pelo campeonato do mundo e Greg Hancock por um lugar no pódio. Talvez se tenham esquecido de que eu estava lá? Tive um bom arranque e eles não me conseguiram apanhar".

Apesar de ter vencido em Hackney, Crump voltou a ficar de fora da série e teve de trabalhar para regressar ao Grande Prémio. Após a viragem do milénio, tornou-se cada vez mais um candidato ao título e ganhou a prata do campeonato do mundo em 2001, 2002 e 2003, antes de ganhar o título pela primeira vez em 2004.

"Até 2001, nunca tinha terminado no pódio da classificação geral. Olhando para trás, nesse ano, perdi o Campeonato do Mundo no primeiro encontro do ano, o que foi uma pena. Achei isso particularmente frustrante. O ano seguinte, 2002, foi um pouco diferente. Comecei o ano lesionado e não corri durante cerca de um mês antes do primeiro GP. Em 2002, aceitei que o Tony era melhor. Na série de 2003 foi uma decisão do árbitro. O Nicki Pedersen era excecionalmente bom. Ele veio de 2001 e 2002, que não foram particularmente bons. Mas conseguiu-o em 2003. A exclusão que recebi no final da noite no GP de velocidade na Noruega foi uma decisão de 50-50. É duro quando o grande título está em jogo e não temos hipótese de lutar por ele por termos sido excluídos. Mas isso tornou-me mais determinado. Ao longo desses três anos, mostrei que estava sempre lá e sabia que não precisava de fazer muito diferente para ganhar."

Em 2004, Crump superou a maldição do segundo lugar e ganhou o primeiro de três títulos mundiais. "De repente, eu era campeão. Não é que eu não entendesse o porquê. Percebi porquê porque sempre fui muito analítico nas minhas corridas. Funcionou para mim e foi uma boa recompensa. Se alguém ficar em segundo lugar no campeonato do mundo três anos seguidos e depois o ganhar, compreenderá que é muito difícil descrever esses sentimentos. É algo que só acontece uma vez na vida. É uma emoção que não se tem muitas vezes. Ter a sensação de finalmente ganhar, depois de tudo o que passei, foi mais do que eu podia suportar na altura".

Depois de Tony Rickardsson se ter tornado campeão do mundo em 2005, Crump recuperou o título em 2006 e conseguiu ser o número um pela terceira vez em 2009, apesar de ter lutado com uma lesão no braço que o limitou bastante, especialmente no evento em Itália. "Foi uma pena que a época de 2009 tenha terminado assim, mas as corridas são assim mesmo e há que ter em conta o bom e o mau. No final, consegui marcar pontos suficientes para ganhar o campeonato por 15 pontos. Um ano mais tarde, em 2010, voltei a subir ao pódio. A partir daí, senti-me um pouco esgotado, por mais que pensasse que queria ser campeão do mundo novamente. Os últimos dez anos exigiram muito de mim. Estava quase a chegar ao fim do meu tempo no topo das corridas de velocidade, e foi assim que aconteceu."

Na sua última época de Grandes Prémios, Crump foi uma importante fonte de calma para o seu compatriota Chris Holder, que estava na luta pelo título mundial com o experiente Nicki Pedersen. "Chris precisava de alguém que o lembrasse que todas as outras coisas não o iam ajudar a tornar-se campeão do mundo. Cinco minutos de concentração fariam dele campeão do mundo e ele provavelmente só precisava de alguém que o lembrasse por um minuto. Tive a sensação de que o meu tempo tinha acabado. Naquele momento específico, quando estava tão emocionado e o Campeonato do Mundo estava em jogo, ele precisava de ser tranquilizado. Tenho a sensação de que isso o ajudou um pouco. Mas, no final, ainda era ele que estava na mota e tinha de fazer tudo, o que conseguiu. Fiquei muito feliz pelo Chris nessa noite".

O final da época de 2012 marcou também o fim da carreira ativa de Jason Crump, que, tal como a lenda sueca Ove Fundin, alcançou dez lugares consecutivos no pódio nos Campeonatos do Mundo e foi também bem sucedido com a equipa australiana na Taça do Mundo. Também se qualificou quatro vezes para a final do Campeonato do Mundo em pista longa.