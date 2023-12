Le premier champion du monde : abattu en tant que pilote de guerre

Lionel van Praag n'est pas seulement le premier champion du monde de speedway, il est aussi le premier champion de moto. Les courses de speedway sont organisées en Australie depuis 1923. En 1931, van Praag a trouvé le chemin de l'Angleterre pour concourir dans la ligue, après avoir commencé à pratiquer le drift en 1926.

En tant que pilote des Lions de Wembley, van Praag s'est qualifié pour la première finale mondiale en 1936 et est devenu le numéro 1, bien que Bluey Wilkinson ait réalisé un maximum de 15 points lors de la finale. Comme à l'époque, les points des demi-finales du championnat du monde étaient ajoutés au résultat total et que Wilkinson n'avait remporté que dix points lors de celle-ci, le total était de 25. Van Praag et le Britannique Eric Langton avaient cependant remporté plus de points lors des demi-finales et, au total, un point de plus que Wilkinson, qui devint champion du monde en 1938.

Van Praag et Langton sont allés en barrage, ce qui a donné lieu à de nouvelles controverses. Après avoir déchiré la bande de départ, Langton aurait été régulièrement disqualifié. Van Praag a cependant insisté pour qu'une course ait lieu. Langton a mené la course de barrage jusqu'au dernier tour, mais Van Praag a réussi à prendre la tête dans le dernier virage et à remporter son premier titre.

Après la course, diverses accusations ont été lancées selon lesquelles la course aurait été convenue de manière à ce que le pilote en tête dans le premier virage gagne également la course. Selon la tradition, Van Praag aurait payé 50 livres à son adversaire pour revenir sur cet accord. L'année suivante, Van Praag perdit son titre de champion du monde et ne s'approcha à nouveau des médailles que lors de la finale des championnats du monde de 1938, où il termina quatrième.

Après le début de la Seconde Guerre mondiale, aucune finale mondiale n'a été organisée de 1939 à 1949 et Van Praag n'a pas non plus été épargné par le service militaire. En 1942, le premier champion du monde de speedway a été abattu en tant que pilote de l'armée de l'air australienne. Lui et son copilote ont sauvé deux membres de l'équipage, dont l'un était à moitié inconscient et l'autre ne savait pas nager. Après 30 heures passées dans l'eau, ils ont réussi à rejoindre la terre ferme et van Praag s'est vu décerner la médaille George, la deuxième plus haute distinction civile du Royaume-Uni et du Commonwealth, pour son courage et sa bravoure.

Après la fin de la guerre, van Praag a repris la course, mais a mis fin à sa carrière en 1948 pour se concentrer sur l'aviation. L'Australien est décédé en mai 1987 à Brisbane à l'âge de 78 ans. En 1990, van Praag a été intronisé au Panthéon australien des sports et en 2008 au Panthéon australien du speedway.