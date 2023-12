Il primo campione del mondo: abbattuto come pilota di guerra

Lionel van Praag non è solo il primo campione del mondo di speedway, ma anche il primo campione di motociclismo. Le gare di speedway si tenevano in Australia dal 1923 e van Praag arrivò in Inghilterra nel 1931 per partecipare al campionato, dopo aver iniziato a praticare il drifting nel 1926.

Guidando per i Wembley Lions, van Praag si qualificò per la prima finale mondiale nel 1936 e divenne il pilota numero uno, anche se Bluey Wilkinson guidò con un massimo di 15 punti in finale. Poiché all'epoca i punti delle semifinali del Campionato del Mondo venivano sommati al risultato complessivo, Wilkinson aveva totalizzato solo dieci punti nelle semifinali e ne totalizzò 25. Tuttavia, van Praag e il britannico Eric Langton avevano totalizzato più punti nelle semifinali e in totale un punto in più di Wilkinson, che divenne campione del mondo nel 1938.

Van Praag e Langton andarono allo spareggio, che portò a ulteriori polemiche. Dopo aver strappato il nastro di partenza, Langton sarebbe stato regolarmente squalificato. Tuttavia, Van Praag insistette affinché la gara si svolgesse. Langton guidò il jump-off fino all'ultimo giro, ma Van Praag riuscì a strappare la testa della corsa e il primo titolo all'ultima curva.

Dopo la gara, ci furono varie accuse che la gara fosse stata organizzata in modo che il pilota che avesse guidato la prima curva avrebbe vinto la gara. Secondo la leggenda, van Praag avrebbe pagato 50 sterline al suo avversario per annullare l'accordo. Van Praag perse il titolo di campione del mondo l'anno successivo e si avvicinò nuovamente alle medaglie solo nella finale del campionato del mondo del 1938, arrivando quarto.

Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dal 1939 al 1949 non si disputarono finali mondiali e van Praag non fu risparmiato dal servizio di guerra. Nel 1942, il primo campione del mondo di speedway fu abbattuto come pilota dell'aviazione australiana. Lui e il suo copilota salvarono due membri dell'equipaggio, uno dei quali era semicosciente e l'altro non sapeva nuotare. Dopo 30 ore in acqua, riuscirono ad arrivare a riva e van Praag fu insignito della George Medal, la seconda più alta onorificenza civile del Regno Unito e del Commonwealth, per il suo coraggio e la sua bravura.

Dopo la fine della guerra, van Praag tornò a gareggiare, ma terminò la sua carriera nel 1948 per concentrarsi sull'aviazione. L'australiano è morto a Brisbane nel maggio 1987 all'età di 78 anni. Van Praag è stato inserito nella Australian Sports Hall of Fame nel 1990 e nella Australian Speedway Hall of Fame nel 2008.