O primeiro campeão do mundo: abatido como piloto de guerra

No calendário do Advento, recordamos os 100 anos de história do desporto speedway ao longo de 24 dias. No dia 2 de dezembro, o primeiro campeão é Lionel van Praag.

Lionel van Praag não é apenas o primeiro campeão mundial de speedway, é também o primeiro campeão de motociclismo. As corridas de speedway realizam-se na Austrália desde 1923 e van Praag chegou a Inglaterra em 1931 para competir na liga, tendo começado a fazer drifting em 1926.

Ao volante dos Wembley Lions, van Praag qualificou-se para a primeira Final Mundial em 1936 e tornou-se o piloto número um, embora Bluey Wilkinson tenha conseguido um máximo de 15 pontos na final. Uma vez que os pontos das meias-finais do Campeonato do Mundo eram adicionados ao resultado geral nessa altura, e Wilkinson só tinha marcado dez pontos nas meias-finais, totalizou 25. No entanto, Van Praag e o britânico Eric Langton tinham marcado mais pontos nas meias-finais e, no total, mais um ponto do que Wilkinson, que se tornou campeão do mundo em 1938.

Van Praag e Langton foram para a final, o que gerou mais polémica. Depois de Langton ter rasgado a fita de partida, teria sido regularmente desclassificado. No entanto, Van Praag insistiu para que se realizasse uma corrida. Langton liderou a corrida até à última volta, mas Van Praag conseguiu arrebatar a liderança e o primeiro título na última curva.

Após a corrida, houve várias alegações de que a corrida tinha sido organizada de modo a que o piloto que liderasse a primeira curva ganhasse a corrida. Segundo a lenda, van Praag terá pago 50 libras ao seu adversário para anular o acordo. Van Praag perdeu o título de campeão do mundo no ano seguinte e só voltou a aproximar-se das medalhas na final do campeonato do mundo de 1938, terminando em quarto lugar.

Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, não se realizaram finais mundiais de 1939 a 1949 e Van Praag também não foi poupado ao serviço de guerra. Em 1942, o primeiro campeão mundial de Speedway foi abatido quando era piloto da Força Aérea Australiana. Ele e o seu copiloto salvaram dois membros da tripulação, um dos quais estava semi-consciente e o outro não sabia nadar. Após 30 horas na água, conseguiram chegar a terra e van Praag foi galardoado com a Medalha George, a segunda maior condecoração civil do Reino Unido e da Commonwealth, pela sua coragem e bravura.

Após o fim da guerra, van Praag regressou às corridas, mas terminou a sua carreira em 1948 para se concentrar na aviação. O australiano morreu em Brisbane em maio de 1987, com 78 anos de idade. Van Praag foi introduzido no Australian Sports Hall of Fame em 1990 e no Australian Speedway Hall of Fame em 2008.