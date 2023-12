Ove Fundin (90 ans) : De son temps, la Coupe du monde se déroulait différemment

Ove Fundin a été la star du speedway du milieu des années 1950 à la fin des années 1960. De plus, le Suédois a fêté son 90e anniversaire en mai, l'année même où ce sport fête ses 100 ans. Il a terminé dix fois de suite sur le podium du championnat du monde et a pu devenir cinq fois champion. Outre les titres de 1956, 1960, 1961, 1963 et 1967, il a récolté trois médailles d'argent et trois médailles de bronze. Outre dix médailles par équipe, dont six en or, Fundin a également remporté une fois le championnat du monde en couple et une fois l'argent.

C'est en 1949 que Fundin, toujours fringant, a trouvé le chemin du sport et de son impressionnante carrière : "J'ai commencé à 16 ans environ", se souvient le nonagénaire. "À l'époque, on pouvait passer le permis moto en Suède. J'ai commencé par le motocross parce que le motocross est devenu de plus en plus populaire après la Seconde Guerre mondiale. Les motos que nous utilisions étaient presque exclusivement des motos d'après-guerre, importées d'Allemagne. J'ai fait du motocross pendant deux ans et j'ai été repéré par quelqu'un de Linköping".

Fundin a reçu une moto d'entraînement et une combinaison, puis il a assez rapidement participé à sa première course sur ovale, après avoir acheté une moto spéciale avec le soutien de son père. "J'ai tout de suite été accepté comme réserviste pour l'équipe. Lors de la première course, l'un d'entre eux s'est blessé, si bien que j'ai presque toujours été emmené. Je l'ai si bien fait que je n'ai plus jamais été réserve par la suite".

Le chemin de Fundin l'a ensuite conduit dans la ligue en Angleterre, où il a participé pour la première fois à la finale mondiale en 1954. Après avoir terminé 16e, le Suédois a progressé jusqu'à la sixième place en 1955, avant de remporter son premier triomphe en 1956. "Dans mon cas, j'ai dû me qualifier en Suède, puis en Scandinavie, puis en Europe. Si tu n'avais pas réussi à passer tous ces tours de qualification, tu étais éliminé. De la manière dont ils organisent le GP de speedway aujourd'hui, on peut rater complètement un meeting et être quand même champion du monde. Si j'étais champion du monde à mon époque, je devais toujours me qualifier pour aller à la prochaine finale mondiale".

En reconnaissance de sa magnifique carrière et de ses nombreuses médailles, le trophée des championnats du monde par équipes a été nommé en l'honneur du multi-champion : Les équipes se disputent désormais le trophée Ove Fundin année après année lors du Speedway des nations et de la Coupe du monde.