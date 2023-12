Ove Fundin (90): La Coppa del Mondo era diversa ai suoi tempi

Ove Fundin è stato la stella dello speedway dalla metà degli anni Cinquanta alla fine degli anni Sessanta. Inoltre, lo svedese ha festeggiato il suo 90° compleanno a maggio, proprio nell'anno in cui questo sport compie 100 anni. È salito sul podio dei Campionati del Mondo per dieci volte di seguito ed è stato incoronato campione per cinque volte. Oltre ai titoli del 1956, 1960, 1961, 1963 e 1967, ha collezionato tre medaglie d'argento e tre di bronzo. Oltre alle dieci medaglie con la squadra, di cui sei d'oro, Fundin vinse una volta il campionato mondiale a coppie e una volta l'argento.

L'ancora arzillo Fundin si è avvicinato a questo sport e alla sua impressionante carriera nel 1949: "Ho iniziato quando avevo circa 16 anni", ha ricordato il novantenne. "A quei tempi, in Svezia si poteva prendere la patente per la moto. Ho iniziato con il motocross perché il motocross è diventato sempre più popolare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le moto che usavamo erano quasi esclusivamente moto del dopoguerra importate dalla Germania. Ho corso nel motocross per due anni e sono stato scoperto da una persona di Linköping".

Fundin ricevette una moto da allenamento e una tuta, e presto fece la sua prima gara sull'ovale dopo aver acquistato una moto speciale con l'aiuto di suo padre. "Sono stato subito accettato come riserva della squadra. Qualcuno si è infortunato alla prima gara, quindi sono stato quasi sempre portato con me. Andai così bene che da quel momento non fui più una riserva".

Il percorso di Fundin lo portò poi al campionato inglese e nel 1954 raggiunse per la prima volta la finale mondiale. Dopo essersi classificato 16°, lo svedese migliorò fino al sesto posto nel 1955, prima di ottenere il suo primo trionfo nel 1956. "Nel mio caso, dovevo qualificarmi in Svezia, poi in Scandinavia e quindi in Europa. Se non riuscivi a superare tutti questi turni di qualificazione, eri fuori. Per come è organizzato oggi il GP di Speedway, si può perdere completamente un incontro e diventare comunque campione del mondo. Se ai miei tempi ero campione del mondo, dovevo comunque qualificarmi per accedere alla finale mondiale successiva".

In riconoscimento della sua grande carriera e delle sue numerose medaglie, il trofeo del Campionato del Mondo a squadre è stato intitolato al pluricampione: Le squadre ora competono per il Trofeo Ove Fundin anno dopo anno nello Speedway delle Nazioni e nella Coppa del Mondo.