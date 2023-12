Ove Fundin (90): O Campeonato do Mundo era diferente no seu tempo

Em dezembro, recordamos 100 anos de desporto speedway sob a forma de um calendário do advento. No primeiro Advento, tudo gira em torno de Ove Fundin, um dos pilotos mais bem sucedidos.

Ove Fundin foi a estrela do speedway de meados da década de 1950 até ao final da década de 1960. Além disso, o sueco celebrou o seu 90º aniversário em maio, no mesmo ano em que a modalidade completa 100 anos. Subiu ao pódio dez vezes consecutivas nos Campeonatos do Mundo e sagrou-se campeão cinco vezes. Para além dos títulos de 1956, 1960, 1961, 1963 e 1967, arrecadou três medalhas de prata e três de bronze. Para além de dez medalhas com a equipa, seis das quais de ouro, Fundin também ganhou o campeonato do mundo de pares uma vez e a prata uma vez.

O ainda vigoroso Fundin descobriu o caminho para o desporto e a sua impressionante carreira em 1949. "Comecei quando tinha cerca de 16 anos", recorda o homem de 90 anos. "Naquela altura, era possível obter uma carta de condução de motos na Suécia. Comecei com o motocross porque o motocross tornou-se cada vez mais popular depois da Segunda Guerra Mundial. As motas que usávamos eram quase exclusivamente motas do pós-guerra importadas da Alemanha. Andei de motocross durante dois anos e fui descoberto por alguém de Linköping".

Fundin recebeu uma mota de treino e um fato, e logo fez a sua primeira corrida na pista oval depois de comprar uma mota especial com a ajuda do seu pai. "Fui imediatamente aceite como reserva da equipa. Alguém se lesionou na primeira corrida, por isso fui quase sempre levado comigo. Saí-me tão bem que, depois disso, nunca mais fui reserva".

O caminho de Fundin levou-o então à liga em Inglaterra e, em 1954, chegou à final mundial pela primeira vez. Depois de terminar em 16º lugar, o sueco melhorou para o sexto lugar em 1955, antes de alcançar o seu primeiro triunfo em 1956. "No meu caso, tive de me qualificar na Suécia, depois na Escandinávia e depois na Europa. Se não conseguisse passar por todas estas rondas de qualificação, estava fora. Hoje em dia, da forma como organizam o GP de Speedway, é possível faltar completamente a uma prova e mesmo assim ser campeão do mundo. Se eu fosse campeão do mundo no meu tempo, ainda tinha de me qualificar para chegar à final mundial seguinte".

Em reconhecimento da sua grande carreira e das suas numerosas medalhas, o troféu do Campeonato do Mundo de Equipas recebeu o nome do multi-campeão: As equipas competem agora pelo Troféu Ove Fundin ano após ano no Speedway of Nations e na Taça do Mundo.