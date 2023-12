Wembley : le temple du championnat du monde de speedway des premières années

All About The Speedway

En 1923, la première course de speedway a eu lieu en Australie et six ans plus tard, le stade de Wembley à Londres accueillait déjà des courses sur ovale. Les Lions ont disputé leurs courses dans la ligue et ont même été champions du monde à un moment donné.

Le stade est devenu légendaire pour les finales mondiales qui s'y sont déroulées. La première finale s'y est déroulée en 1936 et 16 d'entre elles ont eu lieu jusqu'en 1960, avec une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant et après la Seconde Guerre mondiale, ces courses ont mobilisé les foules à Wembley. En 1938, 95 000 spectateurs ont vibré lorsque Bluey Wilkinson est devenu champion.

En 1949, la première finale du championnat du monde après la Seconde Guerre mondiale, qui a attiré 93 000 spectateurs, a de nouveau été suivie par près de 100 000 fans et, pour le plus grand plaisir des Britanniques, trois des leurs sont montés sur le podium : Tommy Price devint le premier champion du monde britannique, après avoir remporté la finale des meilleurs coureurs de la ligue britannique en 1946 devant 85.000 spectateurs.

En 1957, un Allemand, Josef "Wack" Hofmeister, a participé pour la première fois. Lors de sa première finale mondiale à Wembley, il n'a pas marqué de points et s'est classé dernier, mais il a progressé les années suivantes et s'est classé huitième en 1960.

En 1981, la dernière finale mondiale eut lieu le 5 septembre à Wembley, et pour la 26e fois, on cherchait le numéro 1 du speedway. Devant 92 500 spectateurs, Egon Müller, un Allemand qui s'était qualifié en remportant la finale continentale, était également présent. L'Allemand du Nord a marqué neuf points et s'est classé septième. Deux ans plus tard, il a créé la sensation en devenant champion à Norden.

Wembley a également accueilli trois fois le championnat du monde par équipes, remporté en 1968 et 1973 par les Britanniques, qui accueillaient l'événement, et en 1970 par les Suédois.