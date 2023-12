Wembley: il tempio del Campionato del Mondo di Speedway dei primi anni



di Manuel Wüst - Traduzione automatica da Tedesco

All About The Speedway

In un calendario dell'avvento, vogliamo ripercorrere i 100 anni di storia dello speedway in 24 giorni. Dietro la quarta porta c'è un luogo ricco di storia, lo stadio di Wembley a Londra.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.