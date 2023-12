Wembley: O templo do Campeonato do Mundo de Speedway dos primeiros anos

Num calendário do advento, queremos recordar os 100 anos de história do desporto speedway ao longo de 24 dias. Atrás da quarta porta está um local repleto de história, o Estádio de Wembley, em Londres.

All About The Speedway

A primeira corrida de speedway teve lugar na Austrália em 1923 e, apenas seis anos mais tarde, os Lions estavam a correr na oval do Estádio de Wembley, em Londres. Os Lions disputavam as suas corridas na liga e, por vezes, até tinham o campeão mundial nas suas fileiras.

O estádio tornou-se lendário pelas finais mundiais que lá se realizavam. A primeira final teve lugar em 1936 e foram realizadas 16 até 1960, com uma interrupção durante a Segunda Guerra Mundial. Antes e depois da Segunda Guerra Mundial, estas corridas em Wembley mobilizaram as multidões, com 95 000 espectadores a aplaudirem Bluey Wilkinson como campeão em 1938.

Em 1949, a primeira final do Campeonato do Mundo após a Segunda Guerra Mundial foi novamente assistida por quase 100.000 fãs, com 93.000 espectadores e, para gáudio dos britânicos, três deles terminaram no pódio: Tommy Price tornou-se o primeiro campeão do mundo britânico depois de vencer a final dos melhores pilotos da liga britânica perante 85.000 espectadores em 1946.

Em 1957, Josef "Wack" Hofmeister foi o primeiro alemão a participar. Na sua primeira final mundial em Wembley, não marcou pontos e terminou em último lugar, mas melhorou nos anos seguintes e terminou em oitavo lugar em 1960.

A última final mundial realizou-se em Wembley, a 5 de setembro de 1981, a 26ª vez que se procurou obter o número 1 do desporto de velocidade. Perante 92 500 espectadores, participou também o alemão Egon Müller, que se tinha qualificado ao vencer a final continental. O alemão do norte marcou nove pontos e terminou em sétimo lugar e, dois anos mais tarde, causou sensação em Norden quando se tornou campeão.

Wembley acolheu também por três vezes o Campeonato do Mundo de Equipas, ganho pela Grã-Bretanha, país anfitrião, em 1968 e 1973, e pela Suécia, em 1970.